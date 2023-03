Mikkel Hoff staat met Lindemans Aalst tegenover het Gent van landgenoot Tobias Kjaer: “Vrijdagavond zijn we even geen vrienden”

Dat Roeselare en Maaseik de favorieten voor de titelfinales zijn is geen geheim. Achter de “grote twee” vechten VHL, Gent, Menen en Aalst voor de plaatsen 3 en 4 die een Europees ticket opleveren. Na twee speeldagen kon Aalst nog niets oogsten, terwijl de Gentenaren een prima start namen. Op de openingsspeeldag dwongen ze Maaseik tot een tiebreak en vorige week werd Haasrode-Leuven met 3-1-cijfers naar huis gestuurd. We blikten vooruit op de Oost-Vlaamse derby met de Deense spelverdeler Mikkel Hoff. “Ik geloof in onze winstkansen, het is alleszins onze bedoeling om te gaan winnen in Gent. De thuisploeg deed het prima in haar eerste twee play-offwedstrijden. Het zal erop aan komen om goed te spelen en ons niveau te halen. Als dat lukt kunnen we met puntenwinst huiswaarts keren. In de reguliere competitie verloren we in Gent na de tiebreak. Het was een felbevochten wedstrijd met veel inzet van beide kanten. We hadden in de vierde set de kans om de match naar ons toe te trekken, maar slaagden daar niet in. We speelden met veel energie en dat zal ook vrijdag nodig zijn. We kwamen deze week uiteraard nog terug op de verliesmatch tegen Maaseik, een nederlaag die we enkel aan onszelf te wijten hebben. We waren ontgoocheld in onszelf want we hadden gehoopt op meer. We slaagden er echter niet in om hetzelfde niveau te halen dan de week voordien tegen Roeselare. Een verklaring daarvoor heb ik niet meteen. We haalden toen een hoger energieniveau en dan loopt alles gewoon vlotter.”