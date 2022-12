Mikkel Hoff (Lindemans Aalst) kijkt na verlies tegen Roeselare al uit naar komst van Nicosia: “Niet simpel, maar we willen ons plaatsen via golden set”

Puntenverlies tegen Roeselare had coach Achten wellicht ingecalculeerd. De West-Vlamingen lijken dit seizoen nog meer dan andere jaren dé te kloppen ploeg in de hoogste afdeling. In zeven wedstrijden hadden Verhanneman en co. nog maar drie sets verloren. Ook tegen de Ajuinen lukte de landskampioen een clean sheet. Aalst-coach Achten gaf het vertrouwen aan dezelfde basisploeg die voor de belangrijke driepunter tegen Borgworm had gezorgd. Met de Deen Mikkel Hoff aan de pas dus. “Tijdens de opwarming zei de coach me dat ik zou starten en ik was daar uiteraard blij mee”, aldus de 21-jarige Hoff die als spelverdeler de voorkeur kreeg op de tien jaar oudere Portugees José Monteiro. “Dat we voor de tweede keer op rij met hetzelfde team startten, wil nog niets zeggen. De coach heeft nog maar pas overgenomen en de wedstrijden volgden elkaar snel op. Met Roeselare stonden we tegenover een sterke tegenstander die heel goed op dreef is. Zelf lieten we ook goede dingen zien en daar kunnen we best tevreden mee zijn. Over het algemeen konden we ijveren met de thuisploeg. We zijn dan ook ontgoocheld dat we er niet meer hebben uitgehaald. Roeselare kon gedurende de hele wedstrijd de druk aanhouden en tekens het erop aankwam, maakten zij de juiste beslissingen.”

Het is nu ruim een week geleden dat coach Idner Martins werd bedankt voor bewezen diensten. Kort nadien werd Christophe Achten aangesteld als opvolger. “Als bestuur is het altijd een moeilijke beslissing om de coach in het midden van het seizoen te ontslaan. Ik begrijp dat er iets moest gebeuren. De keuzes zijn beperkt en vaak is de coach dan het slachtoffer. Wij als spelers moeten die beslissing aanvaarden. Niet dat ik ongelukkig was met Idner Martins, maar tot nog toe ben ik blij met zijn opvolger. Hij probeert ons als spelers korter bij elkaar te brengen en hij heeft een goede focus op de training en bij de videomeetings. Hij levert goed werk. Hopelijk zien we de effecten daarvan op het terrein.”

Naar kwartfinale Challenge Cup via golden set?

Woensdag komt Omonia Nicosia naar Schotte afgezakt. De Cyprioten staan nog steeds ongeslagen aan de leiding in de eigen competitie en namen met de 3-1-winst in de heenwedstrijd een optie op een ticket voor de kwartfinale van de Challenge Cup. Alsnog een ronde verdergaan, wordt niet simpel voor Aalst. Toch geloven Hoff en co dat ze de scheve situatie nog kunnen rechtzetten. “We speelden in Nicosia één van onze slechtste wedstrijden van het seizoen. We moeten dat achter ons laten, ons volledig focussen op de wedstrijd van woensdag en tonen dat we de Cyprioten kunnen verslaan. Om ons te plaatsen moeten we niet alleen de match winnen met 3-0 of 3-1, maar ook nog eens de golden set tot een goed einde brengen. De druk zal groot zijn, maar het is zeker mogelijk. Iedereen is gemotiveerd en klaar om met de steun van ons thuispubliek er voluit voor te strijden.”

Hoff kwam in het tussenseizoen over van het Nederlandse Orion Doetinchem dat ook nog actief is in de Challenge Cup. Hij heeft het naar zijn zin bij zijn nieuwe club. “Het waren niet de meest gemakkelijke maanden, maar ik ben hier graag. We hebben een goede groep die wil blijven groeien en ook wil presteren. Ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie momenten gaan beleven.”

