Mike Vanhamel en gehavend Beerschot gaan woensdag op bezoek bij STVV: “2020 staat of valt niet met die match”

Voetbal 1ANog één keer moet Beerschot aan de bak in 2020. Woensdagavond moet het zwaar gehavende team van trainer Hernan Losada in Sint-Truiden een nul op twaalf proberen te vermijden. “Maar ons kalenderjaar staat of valt niet met die match op Stayen”, stelt Beerschots kapitein Mike Vanhamel.

December was niet de maand van Beerschot, da’s wel het minste wat je kan zeggen. Nadat eerder werd verloren van Eupen en Moeskroen gingen de Mannekens afgelopen zondag (kansloos) de boot in tegen Anderlecht. Daar komt bij dat Tarik Tissoudali en Réda Halaimia geblesseerd uitvielen en dat een grote corona-uitbraak in de kleedkamer nog steeds nazindert.

“We kenden een erbarmelijke voorbereiding op Anderlecht”, blikt keeper Mike Vanhamel – in het Astridpark de beste man bij Beerschot – nog even terug. “We hebben alles gegeven, maar desondanks ontbrak het ons aan echte scherpte. Sommige spelers kregen het op het einde van de match fysiek moeilijk. En dan kreeg Anderlecht ook nog eens een ‘gratis’ penalty. In de gegeven omstandigheden zat er gewoon niet veel meer in. Laat ons het er dus maar op houden dat Anderlecht vooral een voorbereiding was op Sint-Truiden.”

Koffiedik kijken

Twee en een halve maand geleden klopte Beerschot STVV op het Kiel nog met 6-3. Paars-wit was toen heer en meester. Maar nu ziet de wereld er dus heel anders uit. “In welke hoedanigheid we ons zullen presenteren is onduidelijk. Wie is er fit en wie niet? Ook voor ons is dat momenteel koffiedik kijken”, gaat Mike Vanhamel verder. “Dat het jammer zou zijn om het voor ons erg geslaagde 2020 met nul op twaalf af te sluiten? Ja, maar ons jaar staat of valt niet met deze wedstrijd. We hebben in de voorbije maanden hoe dan ook een fantastisch sportief parcours afgelegd, met de titel in 1B en een fenomenale start in 1A. Wat er in de voorbije weken is gebeurd doet daar niets aan af.”

Na het duel op Stayen is er voor de spelers van Beerschot een wintervakantie van welgeteld drie dagen. Daarna volgen er zeven competitiematchen in de loop van januari. “Er is niks aan te doen, maar veel gekker moet het natuurlijk niet worden”, aldus nog Vanhamel. “Misschien is het tegen Sint-Truiden dan ook niet het moment om grote risico’s te nemen.”