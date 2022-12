Mike Smet en FCV Dender ontvangen vrijdagavond Jong Genk: “Genoeg kwaliteit om afwezigheid van Tiago Cukur op te vangen”

De klus zal moeten geklaard worden zonder aanvaller Tiago Cukur. De reviewcommissie sanctioneerde hem voor een overtreding tegen Club NXT met twee speeldagen schorsing, uitgerekend voor de twee levensbelangrijke wedstrijden tegen Jong Racing Genk en Excelsior Virton. Tegen Beerschot en op Lierse bleek nochtans dat Cukur en Zakaria Atteri mekaar blindelings vonden. De Marokkaanse Belg scoorde tweemaal op evenveel assists van de Nederlandse Turk. “Het is inderdaad jammer dat we Cukur moeten missen, maar er is genoeg kwaliteit voorhanden om zijn afwezigheid op te vangen”, gaat Smet verder. “Ridwane M’Barki, Olivier Myny en Joachim Ngongo zaten op Lierse op de bank en zijn een degelijk alternatief. Coach Regi Van Acker zal wel de juiste keuze maken. We moeten gewoon de positieve lijn vanop Lierse doortrekken en dan volgt wel een goed resultaat. Dat is nodig om de kloof met de staart van de klassering verder uit te diepen. De top zes is uiteraard ver weg en zal moeilijk zijn, maar zo lang het mathematisch niet zeker is, moeten we er voluit voor gaan.”