Mike Smet en FCV Dender kunnen rode lantaarn aan beloften van RC Genk doorgeven: “Nu niet te veel met klassement bezig zijn”

FCV Dender trekt vrijdagavond naar de Cegeka Arena waar het de beloften van Racing Genk partij moet geven. De blauwhemden weten intussen dat de jongerenteams van de topclubs geen vrede nemen met een figurantenrol in de Challenger Pro League. De spelersgroep is zich hiervan bewust en reist scherp naar Limburg.

“De nederlaag tegen het beloftenteam van Standard indachtig zijn we gewaarschuwd”, zegt Mike Smet. “Onze kern is intussen evenwel beter gestoffeerd en we zitten in de goede flow, zodat we rotsvast in een tweede competitiezege op rij geloven. We zetten met onze ploeg de jongste weken grote stappen voorwaarts en het vertrouwen is groot.”

Na de mislukte competitiestart staan jullie nog altijd laatste. Bij winst geven jullie automatisch de rode lantaarn door.

“We moeten nu zeker nog niet naar het klassement kijken. Als we ons huidige niveau aanhouden, dan volgen de resultaten en geraken we automatisch weg uit de onderste regionen.”

Opmerkelijk was dat voor de bekerwedstrijd tegen Dikkelvenne heel wat sterkhouders rust kregen en er nog een competitief elftal tussen de lijnen stond. Met het in extremis aantrekken van Stefano Marzo kwam er ook voor jou een stevige concurrent bij.

“Als je in een profclub speelt, dan is het niet meer dan logisch dat er concurrentie is. Alle plaatsen in onze kern zijn dubbel bezet. Als je daar niet mee kunt omgaan, dan moet je stoppen met voetballen of op een lager niveau gaan spelen. Ik ben daar niet zo mee bezig en focus me uitsluitend op de trainingen en de wedstrijden.”

Jij bent één van de weinige spelers die het voetbal met een full time job combineert. Nog niet overwogen om profvoetballer te worden?

“Ik heb daar wel al eens aan gedacht, want ik kan op mijn werk in de haven van Antwerpen loopbaanonderbreking nemen. Ik ben er evenwel ploegbaas en als ik dat zou doen, dan moet ik opnieuw onderaan de ladder herbeginnen. Dat is uiteraard niet de bedoeling na de lange weg die ik op professioneel vlak heb afgelegd.”

Dat zijn toch wel enorm zware dagen, want je moet zeer vroeg uit de veren.

“Ik begin inderdaad om 5 u. ‘s morgens en werk tot 1u. In de namiddag volgt dan meestal een training. Dat is vooral een mentale kwestie. Ik kan die combinatie perfect aan en voel me daar goed bij. Het is wel noodzakelijk dat ik vroeg onder de wol kruip. Dat is vaak al om 20.30 u.”

Nog dit: FCV Dender trof met Standard Luik een mooie bekerloting. De cupmatch wordt thuis op 8, 9 of 10 november gespeeld. Voor de eerstkomende competitiewedstrijd in eigen stadion op 7 oktober tegen SK Beveren wordt er volgende week dinsdag en woensdag van 18 u. tot 20 u en vrijdag van 10 u. tot 12.30 u een voorverkoop gehouden, want er is combi-regeling en de loketten zijn voor de wedstrijd gesloten.