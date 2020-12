Mike Dewitte en EVC Beselare hervatten straks de competitie met ambitie: “Nog tien finales met mes op de keel”

Triatlon Vlaanderen stippelt nieuw regelmatig­heids­cri­te­ri­um uit: “Duatlon nieuw leven inblazen”

22 december Nadat de duatlonsport in ons land de voorbije jaren op sterven na dood was, probeert Triatlon Vlaanderen de sportdiscipline waarin we toch al enkele wereldkampioenen kenden, nieuw leven in te blazen. Zo komt er in samenwerking met de Waalse federatie een regelmatigheidscriterium van zeven wedstrijden. Op het programma staan onder meer wedstrijden in Oudenaarde, Pittem, Kortrijk en Ieper. De laatste twee manches zijn bekende duatlonorganisaties in Halle en Herentals.