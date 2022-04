Mike De Pauw zorgt mee voor Lebbeekse stuntzege in Torhout: “Tweede plaats is definitief van ons”

Grote motivatie

Misschien was de ruime Lebbeekse zege in Torhout toch niet helemaal een toevalstreffer. Mike De Pauw begrijpt de hint. “Vorige week leden we inderdaad een nederlaag tegen Jong Lede. Dat verlies op eigen veld was niet ingecalculeerd. Iedereen stond dan ook vanaf de eerste minuut met het mes tussen de tanden op het veld. Vroeg in de match was er een verre inworp die de thuisploeg slecht ontzette. De bal belandde in mijn voeten. Ik haalde meteen uit. Via een tegenstander ging de bal in doel. Een geluksgoal zou ik het niet noemen. Mijn schot was hard en was sowieso in het kader. Toch kreeg de tegenstander nauwelijks uitgespeelde kansen. Ons spel was echt overtuigend. Na de rust konden we verder bevestigen en nog drie doelpunten scoren. De laatste treffer kon ik op aangeven van Van De Velde zelf binnenkoppen.”