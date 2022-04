Mikaele Falzone zoekt in Oudenaarde bevestiging na eerste doelpunt voor Merelbeke: “Nog niet genoeg gebracht voor het team”

Net na de winterstop maakte flankaanvaller Mikaele Falzone de overstap van rode lantaarn SK Ronse naar KFC Merelbeke. De Brusselaar kijkt met een kritische blik op zijn eerste tien wedstrijden terug. “Ik kan en mag nog niet tevreden zijn”, aldus Falzone.

Vlotte integratie

“Tot nu toe heb ik nog niet genoeg gebracht voor de ploeg. Dat ik halverwege het seizoen bij de club aankwam had een grote impact. De groep is al gehecht en heeft al de nodige automatismen op het veld. Als nieuwkomer is het dan even zoeken. Gelukkig heeft deze groep me goed opgevangen.”

“De integratie loopt vlot en ik krijg veel vertrouwen van de coach en de ploegmaats. Naarmate die eerste goal uitbleef begon ik mezelf in vraag te stellen. Het was een bevrijding en een opluchting dat ik vorige week eindelijk kon. Hopelijk ben ik nu vertrokken en kan ik mijn capaciteiten de komende drie wedstrijden nog meer tonen.”

Slechte verliezer

Vorige week scoorde Falzone zijn eerste treffer in geelblauw. De eerredder was zowat de enige positieve noot van de 4-1-nederlaag bij SC Dikkelvenne. “Ik stapte met een dubbel gevoel van het terrein”, aldus de flankaanvaller. “Het goaltje heeft me uiteraard deugd gedaan, maar ik ben een hele slechte verliezer.”

“Het blijft een ploegsport en het team is nog altijd belangrijker, maar vorige week waren we collectief niet goed. De twee wedstrijden ervoor, tegen Petegem en Ninove, deden we het wel goed. Alleen jammer dat we daar ook geen punten raapten.”

Geen nul op twaalf

Zaterdagavond wil de Brusselaar er in de Oost-Vlaamse derby in Oudenaarde alles aan doen opdat Merelbeke geen vierde keer op rij verliest. “Ik kijk al uit naar de confrontatie met mijn goede vriend Milan Cambier, maar we moeten als ploeg vooral laten zien dat vorige week gewoon een mindere dag was.”

“We mogen niet met nul op twaalf achterblijven, want we willen nog opschuiven in het klassement. Bij een nieuwe nederlaag komen de ploegen onder ons misschien dichter en wordt de kloof met de teams boven ons te groot.”

Tweede nationale A: KSV Oudenaarde - KFC Merelbeke: zaterdag 19u30