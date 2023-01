Mikaele Falzone helpt Merelbeke aan nipte zege tegen Zelzate: “Ik voelde me goed vandaag”

Merelbeke won zondagnamiddag een interessante affiche in de linkerkolom. Het klopte Zelzate niet zonder moeite met 1-0. “We hadden het in het eerste kwartier niet gemakkelijk”, aldus Mikaele Falzone. “Zelzate was daarin iets dreigender. We staken de koppen samen en kwamen daarna beter in de wedstrijd.”

“Dat zorgde voor een paar kansjes, maar op dit hobbelige terrein was afwerken niet gemakkelijk. Ik vond dat we na de pauze verdiend op 1-0 kwamen. Daarna werd het nog moeilijk, want Zelzate begon meer druk vooruit te zetten om de gelijkmaker te zoeken. We verdedigden goed en hielden stand.”

Details opzij schuiven

Ondanks temperaturen rond het vriespunt en het slechte terrein toonde Falzone zijn technische vernuft. De aanvaller zorgde voor rust voor een grote kans van Nico Binst en leverde een scherpe voorzet af die Jordi Van Laere binnenkopte. “Ik voelde me goed vandaag”, genoot Falzone na.

“Het was erg koud en het veld lag er niet goed bij, maar dat is voor mij puur een mentale kwestie. Ik probeer dat soort details gewoon opzij te schuiven en me te focussen op het spel. Ik ben zeker tevreden met mijn prestatie en die assist. Dat hoort erbij voor een aanvaller. Een doelpunt had ook gemogen, maar dat zal voor de komende weken moeten zijn. Ik ben blij voor Jordi dat hij opnieuw beslissend kon zijn voor ons.”

Deugddoende overwinning

Na de 3-1-nederlaag in Torhout en het 0-0-gelijkspel in Oudenaarde weet Merelbeke weer wat winnen is. Het wipt over Zelzate en Essevee U23 naar de zevende plaats. “Na de voorbije twee weken was dit een belangrijke confrontatie tegen een ploeg dat evenveel punten had. Onze eerste thuismatch na nieuwjaar leverde ons meteen een deugddoende eerste overwinning van 2023 op. We moeten er alles aan doen om deze lijn door te trekken. We willen weer aan een reeksje beginnen zoals in de heenronde.”

KFC Merelbeke - KVV Zelzate 1-0

KFC Merelbeke: Maes, El-Hamdaoui, Lievens, De Ruyver, Verhelst, Van Den Winckel, Verkindere, De Mey (45’ Van Laere), Verheyden (68’ Oduro), Falzone (82’ Elaut), Binst

KVV Zelzate: Van Rie, Grootaert (86’ Djadi), Lanckman (70’ Flamant), Zwart, De Kerf, Pede (70’ Broeckaert), Nyarko, Vandenhende, Van Wesemael, Criel, Antwi Manu

Doelpunt: 67’ Van Laere (1-0)

Gele kaarten: Van Den Winckel, De Ruyver, Flamant