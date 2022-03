Mikael Jantunen en Oostende kunnen Europese uitschakeling doorspoelen tegen ZZ Leiden: “We hebben nog veel om voor te spelen”

BASKETBAL BNXT LEAGUEGeen kwartfinale voor landskampioen Filou Oostende in de Champions League. De kustploeg moest dinsdag in het eerste quarter tegen Cluj-Napoca al een flinke opdoffer incasseren en verloor finaal met 74-85.

Het team van Dario Gjergja wist wat hen te doen stond in de eigen Coretec Dôme tegen de Roemeense competitieleider Cluj-Napoca. Winnen met minstens zes punten en de Final 8 was een feit. Zonder Gillet begon Oostende echter uiterst slap aan de wedstrijd en dat brak hen bijzonder zuur op. Geen drie minuten gespeeld, 2-12 op het scorebord en kapitein Djordjevic naar de kant met een hoofdwonde.

Niet meteen het verhoopte scenario voor de kustploeg, die in het eerste luik zeven driepunters om de oren kreeg en vroeg in het tweede quarter tegen een kloof van liefst 22 punten moest aankijken bij 19-41. Weg ticket voor de kwartfinale, denk je dan, maar de thuisploeg wist de rug te rechten en knokte zich weer in de partij. Uitblinker Jantunen was dinsdagavond het exponent van die vechtlust en de paniek sloop zichtbaar in de Roemeense rangen. Dichter dan 70-73 en 72-75 kwam Oostende echter niet meer.

Toen bleek dat de Oostendse kansen verkeken waren, mocht Cluj de score opnieuw wat uitdiepen. “Het is een verdiende kwalificatie voor Cluj”, aldus Gjergja. “Wij zullen ons dat eerste kwartier nog lang beklagen, daar ben ik zeker van. Tegen zo’n ploeg moet je 40 minuten op de afspraak zijn. Zo niet, wordt elk foutje genadeloos afgestraft. We zijn weliswaar op onze waarde geklopt en mogen globaal gezien terugblikken op een mooie Europese campagne.”

Droom van elke coach

De 21-jarige Mikael Jantunen speelde zich in de kijker met 20 punten en zes rebounds. “We speelden een sterke tweede helft en ook de laatste vijf minuten voor de rust waren degelijk. Tegen zo’n ploeg weet je dat het moeilijk wordt om die kloof nog te dichten. We hebben echter nooit opgegeven en kwamen zelfs nog aardig dicht, maar het was net niet genoeg.”

“We moeten lessen trekken uit dit soort wedstrijden en dit meenemen naar hetgeen ons nog te wachten staat de komende maanden. In de eigen competitie kunnen we het ons ook niet permitteren om zo aan een wedstrijd te beginnen. Er is nog veel om voor te spelen en we zullen vanaf de eerste minuut bij de les moeten zijn”, aldus Jantunen, die tijdens de persconferentie bejubeld werd door Gjergja, die hem de droom van elke coach noemde. “Uiteraard apprecieer ik dat. De coach gelooft in mij en maakt van mij een betere speler. Ik heb al veel geleerd en wil elke dag stappen voorwaarts blijven zetten”, klinkt het tot besluit.

Zondagmiddag speelt Filou Oostende thuis tegen ZZ Leiden. De club organiseert een heuse familiedag, waarbij de kinderen centraal staan. Vanaf 14 uur is er gratis kinderanimatie voorzien in samenwerking met Kidzfun Oostende.

Lees ook: basketbal in BNXT League