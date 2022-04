Miguel Gonzalez en Leest United zijn in laatste jaar van bestaan scherprechter in titeldebat met zege tegen Hombeek: “Ik gun het iedereen”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE DDe voorbije weken is er veel gezegd en geschreven over het lot van Rapid Leest in het fusieverhaal rond VC Leest, maar daar maakt natuurlijk ook Leest United deel van uit. De ploeg van Kurt Van Barel kende een eerder anoniem seizoen, maar zondag liet Leest United zich toch nog eens gelden. United klopte toenmalig leider Hombeek met 1-3 en geeft Rijmenam zo weer de kans om op de slotspeeldag kampioen te worden. Miguel Gonzalez, ex-Hombeek nota bene, scoorde twee keer.

“We wilden absoluut nog een rol van betekenis spelen”, aldus de 32-jarige aanvaller. “Vorige week verloren we nog onverdiend tegen Rijmenam en dat mocht ons geen tweede keer overkomen. We hebben dit seizoen niets meer te winnen of te verliezen, maar dat betekent niet dat we de punten zo maar cadeau geven. We pakten dan ook verdiend de drie punten, want Hombeek puurde uit zijn enige kans een goal terwijl wij de score zelfs nog een beetje hadden kunnen opdrijven.”

Kers op de taart

“Dat we net Hombeek kloppen en ik twee keer kon scoren, is voor mij natuurlijk de kers op de taart. Het blijft speciaal om tegen een ex-club te scoren”, klinkt het. “Niet dat ik er met een slecht gevoel vertrok hoor, want ik kan het nog steeds goed vinden met heel wat mensen daar. Alleen hebben ze mij er na zondag misschien iets minder graag. (lacht) Ach, ze vragen me nog elk jaar of ik terug wil komen, maar dat zie ik niet meer zitten. Ik ben 32 en wil meer tijd kunnen maken voor mijn zoontje.”

VC Leest

“Of het betekent dat ik stop? Aanvankelijk was dat het plan, maar de kans is groot dat ik er toch nog een extra seizoen aan brei bij de nieuwe Leestse club VC Leest. De voorbije weken onderstreepten we waartoe deze groep in staat is als ze voor elkaar vecht en dat was in het begin van het seizoen te weinig het geval. Dit gevoel moeten we nu meenemen naar het nieuwe verhaal in Leest en dan ben ik overtuigd dat we beter kunnen doen.”

“Wie voor mij de verdiende kampioen is? Eigenlijk vond ik Muizen de beste ploeg waar we dit seizoen tegen speelden”, besluit Miguel Gonzalez. “Maar ik gun het iedereen. In andere omstandigheden waren wij er misschien ook wel bij geweest.”

