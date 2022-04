Miguel Cobos Copado (Eendracht Aalst): “Afscheid nemen met de promotie”

voetbal tweede nationale BEendracht Aalst heeft aan één zege in de resterende drie wedstrijden voldoende om een eindrondeticket te bemachtigen, want dan eindigen de Ajuinen zeker in de top vier. Aangezien Lyra-Lierse de eerste periodetitel pakte en op de tweede plaats staat, geeft een vierde plaats recht op deelname aan de eindronde. Bij winst tegen Diegem Sport kan er met Pasen een klein feestje gebouwd worden.

Miguel Cobos Copado heeft er vertrouwen in, maar beseft dat de Vlaams-Brabanders voor Aalst het zwarte beest zijn. “Twee jaar geleden verloren we de titel op het veld van Diegem Sport en ook in de heenwedstrijd geraakten we niet voorbij onze komende tegenstander, geeft de middenvelder aan. “Het is altijd knokken en stevig in duel gaan tegen een supergemotiveerde ploeg. We moeten alleszins scherp aan de aftrap komen.”

Er zijn met De Coninck, Panneel en de geschorste Verkerken wel wat afwezigen.

“Gelukkig is Ryckaert net op tijd fit om Verkerken in de defensie te vervangen. Steve kon voluit gaan op training. De geblesseerden De Coninck en Panneel zullen we nog een paar weken moeten missen. Hopelijk recupereren we beide spelers tegen de eindronde.

Zelf koos je voor een transfer naar Berchem Sport. Lagen praktische overwegingen aan de basis van je beslissing?

“Dat is toch wel de belangrijkste reden van mijn vertrek bij Eendracht. Ik werk in de Antwerpse haven van 6 uur tot 14 uur en moet elke dag vroeg uit de veren. Van mijn woonplaats Boechout naar Aalst is het tijdens de spitsuren meer dan een uur rijden. Dat zijn best zware dagen. Aangezien het stadion van Berchem slechts op vijf minuten van mijn deur is, ben ik op de belangstelling van onze reeksgenoot ingegaan. Ik heb met coach Carl De Geyseleer nochtans een goede band en hij wilde me bij de ploeg houden, maar het moet combineerbaar blijven.”

We nemen aan dat je afscheid wil nemen van Aalst met de promotie.

“Dat is uiteraard de bedoeling. We zullen er alles aan doen om naar eerste nationale te promoveren. Dat is het niveau waar de ploeg thuishoort. Met de steun van onze twaalfde man moet dat mogelijk zijn, want onze fans zullen in de eindronde massaal aanwezig zijn.”

