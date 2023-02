Miel Puttemans is (na 47 jaar) indoorrecord op 5.000m kwijt: “Records zijn er om ooit verbeterd te worden”

Miel Puttemans (75) bezat als atleet liefst zestien wereldrecords op zeker ogenblik. “Ik had in het bos, waar ik zowat dagelijks trainde, een vijftal omloopjes en ik probeerde dan ook geregeld mijn conditie te checken. Uiteraard hield ik rekening met de weersomstandigheden en of de trainer er al dan niet bij kon zijn. Zijn planning met mij ging natuurlijk voor, maar plezant was het wel. Op den duur kende ik elk omloopje door en door en ik begon ook rekening te houden met die chrono’s”, lachte Miel Puttemans.

Nog twee wereldtijden

Toch was dat niet het laatste van zijn ‘snelle’ tijden in zaal. “Ik heb nu nog de beste wereldtijden op de 2.000m met 5.000 in Berlijn en op de 10.000m met 28.12.4 in de Franse Pantinzaal. Deze afstanden worden echter bijna nooit gelopen, zodat ik echt niet kan inschatten of en wanneer ze zullen sneuvelen. Erg zou ik het zeker niet vinden, want records zijn gemaakt om ooit verbeterd te worden. Ik bezit trouwens ook de beste tijd op zowel de drie als op de zes mijl. Maar dat zijn geen erkende afstanden, zodat ik daar zeker een pak minder belang aan hecht”, aldus Miel Puttemans.