Mieke Docx was allereerste deelnemer aan WK E-Racing: “Heel bijzondere ervaring”

WIELRENNENDe Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman Pasio kroonde zich in het virtuele Watopia tot de allereerste wereldkampioene E-Racing. Ze haalde het in de sprint van de Australische Sarah Gigante. Mieke Docx was de enige Belgische vertegenwoordigster. Ze strandde op een verdienstelijke 43ste plaats.

Het WK E-Racing op Zwift werd gereden onder de vlag van de UCI. Voor de winnares werd er 8.000 euro ter beschikking gesteld. Voor die prijs kwam Mieke Docx niet in aanmerking, maar de voldoening om dit allereerste wereldkampioenschap was er niet minder om. “Spijtig dat ik die mooie geldsom niet mocht opstrijken (lacht), maar de pret was er niet minder om. Dit was een heel bijzondere ervaring. Ik kan je wel verzekeren dat het een uur lang afzien was. Vanaf de start moest ik er voluit voor gaan. In feite moest je zelfs al enkele seconden voor de start stevig trappen om de boot niet te missen.”

Eigen wetten

In welke mate verschilt E-Racing van gewone wegwedstrijden? Docx is duidelijk. “Je moet rekening houden met de speciale kenmerken van het virtueel koersen. Wegrijden uit het peloton is nagenoeg onmogelijk. Je botst onmiddellijk tegen een muur. Ik denk dat E-Racing zeker en vast een toekomst heeft, maar het zal wel een eigen discipline worden.”

“Bij de mannen zag je al duidelijk dat specifieke Zwiftrenners op de voorgrond traden. Je kunt het vergelijken met het baanwielrennen of veldrijden. Ook dat is werk voor specialisten. We reden als lid van de nationale ploeg. Bioracer had speciaal truitjes ter beschikking gesteld die gebruikt zullen worden op de Olympische Spelen. Op die manier kon ik maximaal het vocht laten absorberen”, aldus nog Dockx. “Na afloop had ik het ‘kotsemmertje’ net niet nodig, maar ik moest wel diep gaan.”

Verkeerd tijdstip

Docx stelt terecht dat dit eerste wereldkampioenschap niet op het ideale moment kwam. “Door corona moest er geen datum gekozen worden, maar het klopt dat dit WK beter twee maanden later had plaatsgevonden. Zelf heb ik nog maar vier weken training in de benen. Niemand zal echt scherp gestaan hebben. Toch merkte ik dat ik mijn tweede Zwifttijd ooit reed. Motivatie speelt ook een belangrijke rol.”