Mieke Docx loopt sleutelbeenbreuk op in laatste koers: “Beste seizoen eindigt met een valse noot”

Wielrennen damesHet zal je maar overkomen. Je rijdt een dijk van een seizoen en haalt telkens de finish in de grote koersen. Uitgerekend in de allerlaatste koers van het seizoen loop je een eerste ‘do not finished’ op. Het overkwam Mieke Docx. De hardrijdster van Lotto-Soudal kwam in Binche-Chimay-Binche zwaar ten val en liep daarbij een sleutelbeenbreuk op.

Het venijn zit soms in de staart. Mieke Docx kan erover meepraten. In de allerlaatste koers van het seizoen liep ze averij op. “In Binche-Chimay-Binche was er voor mij een valpartij die ik niet meer kon ontwijken. Ik kwam hard en slecht op de grond neer. Volgens omstaanders moet ik daarbij een salto hebben uitgevoerd waarvoor ik van de jury een tien kreeg, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Vanaf het eerste moment voelde ik aan dat het niet pluis zat. In een eerste reflex heb ik mijn helm afgezet. Ik weet niet waarom ik dat gedaan had, het was gewoon een opwelling.”

Diagnose

Het duurde even vooraleer Mieke Docx de nodige zorgen kreeg. “Ik ben lang ter plaatse gebleven. Na een uur werd ik afgevoerd naar het ziekenhuis van Charleroi. Daar heeft men mij de hele namiddag gehouden om te zien of ik naast de sleutelbeenbreuk geen letsels aan de nek had opgelopen. Vlaanderen is toch Wallonië niet. De communicatie verliep soms zeer moeizaam. Zo werd mijn soigneur naar een verkeerd ziekenhuis in de stad gestuurd. Volgende week laat ik opnieuw foto’s nemen, maar dat zal wel in Aalst gebeuren. Indien er alsnog complicaties zouden optreden, kan ik later nog altijd op consultatie gaan in Herentals. Daar is men gespecialiseerd in dergelijke letsels.”

Herstel

Hoe moet het nu verder met Mieke Docx? “Mijn beste seizoen eindigt met een valse noot. Toch kon het veel erger qua timing. Ik heb geen koersen moeten missen. Enkel de Gran Fondo Il Lombardia heb ik moeten laten passeren. Ik heb van de nood een deugd gemaakt en gesupporterd voor mijn vriend en schoonbroer (Stijn en Stef De Bock, red.). Het herstel zal vier tot zes weken in beslag nemen. Enkele jaren geleden brak ik al eens mijn ander sleutelbeen. Ik ben dus een ervaringsdeskundige. Toen zat ik na vier weken op de fiets. De motivatie is er alvast om ook van de komende campagne iets te maken. Het voorbije jaar heb ik grote stappen voorwaarts gezet op internationaal niveau. Er stonden bijna alleen UCI-koersen op het programma. In Binche was het inderdaad de eerste keer dat ik finish niet haalde.”

