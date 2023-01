Middenvelder Jordy De Koker (Diegem Sport) treft twee keer raak tegen FC Lebbeke: “Normaal scoor ik maar één keer per seizoen, per toeval dan nog”

VOETBAL - TWEEDE NATIONALE BDiegem Sport zet in 2023 de goede lijn van voor Nieuwjaar gewoon door. De groen-witten wonnen zaterdagavond met duidelijke 0-4-cijfers op het veld van FC Lebbeke en dringen in de voorlopige tussenstand de top vijf in tweede nationale B binnen.

De ruime zege op Oost-Vlaamse bodem was voor de Vlaams-Brabanders de elfde wedstrijd op twaalf zonder nederlaag. Doelpuntenmakers van dienst waren Yentl Egerickx en Jordy De Koker die allebei twee keer de weg naar doel vonden. Voor aanvaller Egerickx waren het zijn achtste en negende treffer van het seizoen. Middenvelder De Koker is niet meteen een veel-scorer, maar stond tegen FC Lebbeke dus twee keer aan het kanon. “Normaal scoor ik zo ongeveer één keer per seizoen, per toeval dan nog, maar tegen Lebbeke lukte het dus twee keer”, lacht de 24-jarige De Koker. “Mijn eerste scoorde ik twee minuten nadat Yentl ons op voorsprong had gebracht. Na een warrige fase was de thuisdoelman uit zijn doel gekomen. Ik kwam in balbezit aan de rand van de zestien en ging mijn kans. Mijn tweede doelpunt, zo’n tien minuten voor de rust, kwam er na een mooie aanval via Egerickx en Daimy Deflem. Yentl kaatste de bal naar mij en ik nam de bal in één keer op de slof van buiten de rechthoek. Een alles-of-niets-poging die voor hetzelfde geld tien meter over doel ging, maar deze ging mooi binnen.”

“Onze zege was verdiend. We stonden goed, hadden overwicht en hadden meer mogelijkheden dan de thuisploeg. Lebbeke creëerde maar één kansje. We zetten onze goede reeks verder. Met één nederlaag in twaalf wedstrijden mogen we absoluut niet klagen. Ik wist dat we de kwaliteiten in ons team hebben om dit te verwezenlijken, maar het blijft een sterke reeks. Hopelijk kunnen we deze nog verderzetten. Onze ambities bijstellen? We willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Is dat top vijf, dan zou dat heel mooi zijn. We moeten nu gewoon zoveel mogelijk punten pakken om zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud. Dan zal de druk er een beetje af zijn en kunnen we hopelijk nog een aantal mooie resultaten neerzetten”.

Vierde seizoen bij Diegem Sport

De Koker is bezig aan zijn vierde seizoen bij Diegem Sport en ligt ook komend jaar nog onder contract. “Ik heb het hier echt naar mijn zin. De staf, de coach, de ploegmakkers … alles is dik in orde. Ik heb geen reden tot klagen. Ook niet over het huidige seizoen. Ik miste drie wedstrijden door een scheurtje in de hamstrings. Toen ik terugkeerde, pakte ik een derde gele kaart waardoor ik de laatste match voor Nieuwjaar tegen KV Mechelen miste. Nu ben ik weer fit. Ik probeer net als de andere middenvelders Jan De Bouw en Lucas Honshoven mijn ding te doen door alles te geven en zoveel mogelijk gaten dicht te lopen voor de ploeg.”

Komende zondag begint de terugronde in tweede nationale B. Diegem Sport ontvangt dan FC Cappellen. “De heenmatch op de openingsspeeldag verloren we met 3-1, een collectieve off-day. We hebben niet meegespeeld. We kwamen met geluk nog op 1-1, maar we verdienden gewoon niet om daar iets te rapen. We hebben dus als ploeg iets recht te zetten”, blikt De Koker strijdvaardig vooruit.