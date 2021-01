Middenvelder Jan De Bouw (Diegem Sport): “Hervatten? Graag, maar het is niet haalbaar”

Maar hoe zit het in feite met de spelers? Staan ze te popelen om binnenkort opnieuw de voetbalschoenen aan te binden of zetten ze eerder in op volgend seizoen? We spraken met Jan De Bouw, al verschillende jaren vaste waarde op het Diegemse middenveld. “Als voetballer zouden we heel graag weer op het veld willen staan, maar ook niet zonder alle randvoorwaarden”, aldus de 29-jarige Diegemnaar. “Wedstrijden zonder kantine en zonder publiek zijn niet hetzelfde.”

“Uit de conversaties in het WhatsApp-groepje van de spelers blijkt dat de meesten wel willen hervatten, maar we beseffen ook dat het niet haalbaar is. We hopen dan ook dat de Voetbalbond zo snel mogelijk duidelijkheid schept. Er werd al enkele keren tegen beter weten in een onrealistische datum vooropgesteld. We zijn dat beu, maar er speelt wellicht meer mee dan enkel het gezond verstand. Het draait ook om geld. Ook al gaat het om amateurclubs, sommige hebben flink geïnvesteerd om te promoveren. Dat zal niet doorgaan en mogelijk zijn er sponsors die afhaken. Ik zou er niet van schrikken als veel clubs uit deze crisis zullen ontwaken met een financiële kater.”

Vriendschappelijke matchen of derbytoernooi

“Het is uiteraard jammer dat we al zo lang niet meer kunnen voetballen. Hoewel enkel de heenronde zou worden afgewerkt, is dat niet realistisch. Zoals het nu ernaar uitziet, zullen we ten vroegste vanaf maart weer samen kunnen trainen. Je moet minstens vier weken samen oefenen om wedstrijden te kunnen spelen. Het is dus ook op dat vlak geen optie om de competitie af te werken. We vergeten beter dit seizoen en zetten best in op september. Om de spelers toch nog eens het plezier te gunnen om op een veld te staan, is het misschien wel een optie om in april of mei enkele vriendschappelijke wedstrijden of een derbytornooi te organiseren.”

Quote Uiteraard mis ik het om op het veld wedstrij­den te betwisten, maar ik mis alles wat daar rond hangt even erg Jan De Bouw

Spelers als De Bouw voetballen al sinds hun jeugdjaren. Het gemis van hun geliefkoosde sport voelt dan ook bevreemdend. “Uiteraard mis ik het om op het veld wedstrijden te betwisten, maar ik mis alles wat daar rond hangt even erg. De sfeer in de kleedkamer, een pint drinken na de match, iets eten of drinken na de training. Ik mis het totaalplaatje. Omdat al snel duidelijk was dat we een tijdje niet zouden voetballen, kregen we van de club geen trainingsschema mee. Iedereen wordt geacht te doen wat nodig is om zijn conditie op peil te houden. Mijn opleiding lichamelijke opvoeding helpt me daarbij. Door het gebrek aan voetbal heb ik heel wat meer vrije tijd. Die besteed ik graag aan ons dochtertje Lis (2 jaar). Het is plezant om te zien hoe ze voort ontwikkelt.”

Contractverlengingen

De Bouw verwacht dat de kern van Diegem nagenoeg ongewijzigd zal blijven. “We hebben slechts enkele wedstrijden gespeeld. Er is weinig veranderd en dus weinig om over te onderhandelen. Ik verwacht dat negentig procent van de spelers zijn contract zal verlengen. Zelf heb ik ook bijgetekend voor één seizoen.”