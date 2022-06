Middenvelder Alfons Amade blikt vooruit naar tweede seizoen bij KVO: “Ik wil me bewijzen”

wielrennen beloften Enrico Dhaeye zesde in Nederland­se UCI-koers: “Het zit al een tijdje goed: in Omloop HNB bevestigen”

Enrico Dhaeye (21) begon het seizoen met een toptienplaats in een UCI-koers (negende in Lillers). In de Midden-Brabant Poort Omloop in het Nederlandse Gilze haalde de belofte uit Ruien voor de tweede keer de eerste tien: zesde.

20 juni