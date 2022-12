Middelkerke en Kortemark delen punten in spectaculaire topper

voetbal vierde provinciale AMet Beaufort Middelkerke en SVD Kortemark stond een topper tussen dé twee ploegen in vorm op het programma in vierde provinciale A. Middelkerke pronkte met zeven zeges op rij, terwijl Kortemark al vijf matchen op rij de volle buit pakte. Na negentig intensieve minuten wees het scorebord een 3-3-puntendeling aan. Middelkerke zakt terug tot de vijfde plaats, maar achtervolgt slechts op één punt op de vier leiders, waartoe Kortemark behoort.

Van Honacker zette de kustploeg al snel op voorsprong in de topper. Kortemark scoorde via Trouvilliers en Beuselinck nog twee keer tegen in de eerste helft en vlak na de pauze zette Vandewalle de bezoekers op 1-3. De Middelkerkse T1 Vanmullem greep in met twee wissels, waarna doelpunten van Vercamer en Deblauwe alsnog een puntendeling opleverden.

“Een kleine troost, want ik vind dat wij meer verdienden”, analyseert Vanmullem. “We kwamen met goed en dominant voetbal al snel op voorsprong, maar lieten ons vervolgens drie keer vangen op een scherp uitgevoerde counter. Dat we nadien nog terug vechten tot een gelijkspel is knap en toont hoe weerbaar mijn groep is.”

“Hoe we die achterstand ongedaan maakten? Na zestig minuten spelen, gingen we met drie achterin spelen en met een extra mannetje voorin. Onze wissels maakten mee het verschil, want invaller Vercamer scoorde en ook invaller Sardeur was bepalend, met een assist op de gelijkmaker van Deblauwe.”

Middelkerke heeft ondertussen al acht matchen op rij niet verloren en pakt 22 op 24. Een groot verschil met de competitiestart, toen het slechts 5 op 18 pakte. “We speelden toen eigenlijk ook goed, maar het geluk en vertrouwen voor doel ontbrak. Met deze knappe reeks mengen we ons opnieuw in de debatten voorin. Mijn kerstwens voor Beaufort Middelkerke? Een goede fysieke gezondheid voor mijn spelers en hun naasten, plus een goede examenperiode voor onze jonge studenten.”

Billijk gelijkspel

Bart Vanpraet, T1 bij Kortemark, bevestigt het verhaal van zijn collega. “Wij zijn tevreden met een punt”, aldus de coach. “Ondanks onze 1-3-voorsprong na een klein uur spelen, moesten wij het spel eigenlijk vooral ondergaan. In de eerste helft kwamen we twee keer tot aan het vijandelijk doel en scoorden we twee keer. Ook na de pauze scoorden we bijna aan honderd procent, ook al lieten we de 1-4 liggen. In het laatste halfuur drukte Middelkerke ons weg en maakte het niet onverdiend gelijk. Een billijk gelijkspel.”

Kleine marges

Het is ongelooflijk spannend aan de top van vierde provinciale A: met Koksijde-Oostduinkerke, Handzame, Adinkerke en Kortemark staan er vier leiders, die elk 28 punten verzamelden. Middelkerke telt er 27, Nieuwpoort 26 en Houthulst B 25. Ook Zarren is met 23 punten, en met nog een wedstrijd te goed, mee in de running. “Koksijde-Oostduinkerke is volgens ons de sterkste ploeg en de grote titelfavoriet, maar achter hen ligt de strijd om de eindrondeplaatsen helemaal open. De vorm van de dag en wie zijn spelers het langst fit kan houden, zal het verschil maken”, besluiten de coaches in koor.

