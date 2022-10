Midas Hebbrecht(FC Assenede) na 0-1 winst in Ursel: “We willen die ongeslagen reeks nog enkele weken verder zetten”

FC Assenede blijft ook na speeldag negen speeldagen ongeslagen. Geen toeters en bellen bij rode lantaarn Sparta Ursel, wel een zuinige 0-1-zege. Midas Hebbrecht had vroeg in de wedstrijd het openingsdoelpunt aan de voet, maar uiteindelijk besliste een own goal over winst en verlies.

“Ik scoorde tot nog toe twee keer en had vroeg in de wedstrijd een derde keer moeten prikken,” vertelt Hebbrecht. “Ik snoepte de bal af van de verdediger, maar zijn poging op de lat belanden. We hadden in die openingsfase wel overwicht, maar de 0-1 bleef uit. Na die felle start nam Ursel het heel even over en dan hadden we het geluk over Giovanni Bonne te beschikken. ‘Gio’ is toch één van de betere doelmannen uit de reeks en met twee knappe reddingen zorgde hij dat we met een 0-0-ruststand richting kleedkamer trokken.”

Own goal

Kort na de rust klom Assenede op voorsprong via een own goal. Al bij al wist Assenede die kleine voorsprong makkelijk vast te houden. “Na die own goal moest Giovanni Bonne met een voetveeg redding brengen op een schot van Van De Walle, maar nadien gaven we nauwelijks wat weg. In de verdediging speelde Sybe Van Zele een sterke wedstrijd en de voorbije weken liet Renzo Reynheere toch zien dat hij een aanwinst is voor ons. En met Joshua Bogaard hebben we een speler die dit seizoen wel de weg naar het doel vindt. We hebben een heel goede groep en dat tonen we ook op het veld. Toch knap dat we met zo’n piepjonge ploeg ook punten afsnoepen van een team als Destelbergen. Mooi was het niet in Ursel, maar na zes gelijke spelen doet die derde zege wel heel veel deugd.”

Rustig seizoen

Assenede hoopt dit weekend tegen Bellem de eerste periode af te werken zonder te verliezen. Hebbrecht is enkel tevreden met de drie punten. “We willen die ongeslagen reeks nog enkele weken verder zetten. Ja, die reeks doet het samenhorigheidsgevoel wel goed. Tegen Bellem willen we hoe dan ook de drie punten. Doelstelling voor de start van de competitie was een rustig seizoen en we lijken die ambitie wel waar te maken. We zien later op het seizoen nog wel of er meer in zit.”