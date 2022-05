Mickey Seys kampioen met Ons Genot Stasegem: “We domineerden heel het seizoen”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE COns Genot Stasegem pakte dankzij een nipte overwinning op SC Wielsbeke B (0-1) de titel. Het is maar liefst 25 (!) jaar geleden dat het in vierde provinciale kampioen speelde. Voorzitter Reginald Herpoel liet niks aan het toeval over en bestelde voor de korte verplaatsing een bus. OG Stasegem vierde de titel in de kantine.

“Het was heel spannend”, aldus Mickey Seys. “Op Wielsbeke wonnen we verdiend en creëerden de grootste kansen. Anderzijds gaven we niks weg. In het begin was er gezonde nervositeit maar naarmate de wedstrijd vorderde ging dat vanzelf weg.”

“Ik denk wel dat we de verdiende kampioen zijn. We wonnen zowel de eerste als de tweede periode en stonden vanaf de vijfde of zesde speeldag op kop. We domineerden heel het seizoen. Voor mij is dat in een eerste elftal de allereerste titel.”

Mickey Seys was dit seizoen goed voor dertien doelpunten. Hij is een ex-doelman. Van KV Kortrijk trok hij als keeper naar KSCT Menen en werd dan veldspeler bij Sparta Heestert. “In derde provinciale wordt het een toffe reeks”, klinkt het. “Met de versterkingen denk ik dat we er klaar voor zijn. We moeten niet bang zijn. Derde provinciale C ken ik niet zo heel goed maar ik hoor van anderen dat we zeker gaan meedraaien. De linkerkolom zou mooi zijn. Voor aanvang van het seizoen was het de bedoeling om een stap hoger te zetten. Sowieso is het niet makkelijk om te promoveren.”

Jeffrey Corselis

Spits Jeffrey Corselis was bij het team van Jorn Christiaens één van de sterkhouders en vertrekt naar Oedelem dat in derde provinciale B speelt. “Hij gaat daar in de buurt wonen”, zegt Seys. “Jeffrey is iemand die makkelijk scoort. We gaan hem zeker missen.”

Enig minpunt is dat de kampioenen maar beschikken over één terrein. “Alle ploegen moeten daarop trainen en spelen”, zegt Mickey Seys die ook wijst op de verdiensten van de coach. “En die zijn groot. Jorn kent veel spelers die hij aantrok.”

Ouderdomsdeken Michael Bleuzé en doelman Thomas Lander stoppen.