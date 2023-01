Mickaël Biron (RWDM) vindt steeds makkelijker de weg naar doel: “Ik ben hier completere voetballer geworden”

“Ik voel me prima in mijn vel bij RWDM. Na een aarzelend begin heb ik mijn draai gevonden. Door een blessure heb ik enkele wedstrijden moeten missen. Ik kan dus niet mopperen over mijn huidig aantal van tien doelpunten, maar ik wil er meer. Ik moet nog efficiënter worden”, vindt de Molenbeekse topschutter.

Door de zege tegen Deinze is RWDM alleen tweede in de ranglijst met slechts één punt minder dan leider Beveren dat vorige zondag de topper won tegen Beerschot.

“We moeten niet te veel kijken naar wat de andere ploegen doen. We moeten vooral zelf onze wedstrijden blijven winnen. Voor de hervatting hebben we de ambities uitgesproken om in de vier resterende duels van de reguliere competitie het maximum van de punten te pakken. De eerste klip hebben we goed omzeild, ook al ging dat niet van een leien dakje. Zondag op Lierse zullen we opnieuw top moeten zijn indien we daar de drie punten willen mee graaien”, voorspelt Biron.