Mickaël Biron (RWDM) groeit naar zijn beste vorm: “We staan niet toevallig op die eerste plaats, maar weg naar ultieme droom van de club is nog lang”

voetbal - challenger pro leagueDe reguliere competitie in de Challenger Pro League is halfweg. Het tussentijdse rapport van RWDM oogt fraai. Met eenentwintig punten uit elf wedstrijden staat de ambitieuze Brusselse club op een gedeelde eerste plaats. Co-leider SK Beveren wordt wellicht dé grootste concurrent in de strijd om de oppergaai in de tweede hoogste voetbalreeks van België.

De cijfers van RWDM verantwoorden een verdiende leiderspositie. De Brusselse volksclub trok al zes keer aan het langste eind, met zeges tegen onder meer Beerschot (2-0), Beveren (3-1) en Lierse (3-0). Deze drie ploegen stonden op het moment van de confrontatie met RWDM telkens op kop. De Brusselaars gingen dit seizoen nog maar twee keer onderuit. Dat is evenveel keer als Beveren en RSCA Futures. Met eenentwintig gemaakte doelpunten beschikt RWDM, na Beveren (24) en Club NXT (23), over de derde beste aanval en met nauwelijks elf tegendoelpunten heeft het de beste verdediging.

Langzaam maar zeker is RWDM een geoliede machine aan het worden, waarvan de trainer niet benauwd is om zijn tactiek af te stemmen in functie van de tegenstander. Winnen met minder mooi voetbal primeert op sambavoetbal met puntenverlies.

RWDM stond voor een moeilijke en uitdagende maand oktober, maar is die met brio doorgekomen. Dat komt vooral omdat de efficiëntie in de eigen grote rechthoek als in die van de tegenstander er enorm op vooruit gegaan is. Youssef Challouk mag nu al bestempeld worden als de toptransfer bij de Brusselaars, maar ook andere jongens zijn intussen opgestaan. Mickaël Biron, overgekomen van Oostende, maakte tegen Lierse al zijn vierde treffer van het seizoen.

“Ik ben enorm blij dat ik met mijn doelpunt mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de mooie zege tegen Lierse. Via een vrije trap vanop 16 meter scoren is geen sinecure. In het verleden trof ik al de paal en de lat, maar nu ging hij er prinsheerlijk in”, lachte Biron die naar zijn beste vorm toe groeit. “Na een moeilijkere periode kom ik helemaal boven water. Ik werk dan ook keihard om een rol van betekenis te kunnen spelen voor de ploeg. De concurrentie is enorm groot, maar ze schrikt met niet af. Dat we nu bovenaan de ranglijst staan, is voor mij geen verrassing. We hebben een goede ploeg met heel veel individuele klasse. Maar we moeten bescheiden blijven en de beide voeten op de grond houden. De weg naar ons finale doel is immers nog lang.”, besluit de spits.

Voor zijn dubbele gele kaart tegen Beveren kreeg Barreto liefst 5 speeldagen schorsing voorgesteld. De club gaat in beroep.

“Omdat de straf totaal niet in verhouding staat met de daden.”, vindt voorzitter Thierry Dailly. “De twee gele kaarten waren sowieso al heel licht toegekend. Maar ik wil het proces niet maken in de media. Dat zullen we doen bij de bevoegde instantie van de KBVB”

Wintermercato

Door de brede kern belanden heel wat sterkhouders van vorig seizoen op de bank of zelfs in de tribune. In de wandelgangen circuleert nu al het gerucht dat verschillende jongens tijdens de wintermercato mogelijk andere oorden zullen opzoeken. Ook de naam van Gilles Ruyssen circuleert. De centrale verdediger wordt voorlopig uit de ploeg gehouden door de sterk spelende O’Brien. Maar een ambitieuze club moet altijd een sterke stand-in hebben ingeval de Ier geblesseerd of geschorst zou zijn. En wat gezegd van Kurdic en Ephestion, die meer toeschouwer zijn dan speler van RWDM.