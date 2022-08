Mickaël Biron redt voor RWDM in toegevoegde tijd de meubelen tegen Virton (1-1)

Triatlon Jelle Geens komt met ambitie aan de start van het EK: “Ik wil meestrij­den voor de overwin­ning”

Het is een tijdje stil geweest rond Jelle Geens. De Limburger was maar liefst zes maanden buiten strijd en kwam pas begin juni terug in competitie. Corona, een gebroken pols, een fractuur aan het heiligbeen...Het waren niet de meest gezellige maanden voor Geens. Maar gelukkig is alle miserie achter de rug. Bij zijn wederoptreden in Leeds werd hij al meteen achtste en zaterdag wil hij strijden voor de medailles op het EK in München.

