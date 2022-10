Michiel Verlinde (VC Ardooie): “Zondag topper tegen Male met periodetitel als inzet”

De 27-jarige nu in Ardooie wonende Michiel Verlinde is aan zijn derde seizoen bij VC Ardooie toe. “Vorig jaar kenden we een wat moeizaam seizoen en dankzij een heel sterke derde ronde konden we toch het behoud in tweede provinciale bewerkstelligen”, weet de linksachter, die beroepshalve projectleider is. “Op dat elan van die derde periode van vorig seizoen zijn we verder gegaan. Met succes want we verloren slechts één wedstrijd, met minimaal verschil dan nog op het veld van SKV Zwevezele.”

Zege aan de kust

“Dit weekend trokken we naar de kust om er SC Lombardsijde partij te geven. We wonnen verdiend dit duel maar het was toch een tijdje geduld uitoefenen alvorens we op voorsprong konden klimmen. Een nieuwe driepunter dus zodat we nu terug aan een schitterende reeks bezig zijn met een negen op negen. Dit seizoen zijn er enkele spelers gestopt met voetballen en kwamen er toch enkele nieuwkomers onze rangen vervoegen. Ook enkele talentvolle jongeren werden ingepast zodat we over een ideale mix van ervaring en jong talent beschikken.”

Topper tegen Jong Male

“VC Ardooie wil in eerste instantie een vaste waarde worden in tweede provinciale en dat is zeker een realistische doelstelling van het bestuur. Na negen matchen zitten we alvast meer dan op schema want we staan tweede en hebben reeds twintig punten op ons conto staan. Iedereen binnen de club dus super tevreden en uiteraard willen we die goede vaart er de komende weken nog wat in houden. Komende zondag staat dan ook de topper tegen leider Jong Male op het programma. De kalendermaker had blijkbaar een prima ingeving om die match op speeldag tien te plaatsen want nu heeft die topper nog wat extra aantrekkingskracht omdat ook die eersteperiodetitel op het spel staat. Voor ons is het simpel: niets moet, alles mag maar in eerste instantie blijven we met volle teugen genieten van onze wekelijkse partijtjes voetbal.”