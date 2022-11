Michiel Van Troys (Sparta Wortegem): “Ref gaf toe dat hij niet wist welke thuisspeler hij moest uitsluiten”

Echt veel gaf Wortegem zaterdagavond in Kruishoutem niet weg. “De eerste helft lagen we een beetje onder”, begon Michiel Van Troys (28) zijn analyse. “Onze organisatie zat goed, we gaven niet veel weg en konden op de counter af en toe eens tegenprikken. Halfweg de eerste periode had een verdediger van de thuisploeg altijd een rode kaart moeten krijgen. De scheidsrechter gaf dat ook toe. Alleen wist hij niet wie net voor de rechthoek aan de noodrem hing.”

Geen uitsluiting

Hoogst eigenaardige fase. Eerst stak lijnrechter Kevin De Buck zijn vlag in de hoogte voor buitenspel, maar scheidsrechter Briek Vermeesch liet verder spelen. Net voor de rechthoek beging een centrale verdediger van de thuisploeg een overtreding. De ref liep van de ene assistent naar de andere, maar kon niet uitmaken wie de fout maakte. De vrije trap van Michael Vantieghem werd door thuisdoelman Sam Meisman afgeweerd. “Met een mannetje meer en nog meer dan een uur te gaan had dit een andere match kunnen worden”, ging Van Troys verder.

Onder vuur

Vier minuten na de pauze ging de bal op de stip en verzilverde Vantieghem de unieke kans op de gelijkmaker. “We beseften dat de scheidsrechter, gezien dat voorval in de eerste helft, rapper ging fluiten”, aldus Van Troys. “Het was niet slim geweest daar geen gebruik van te maken. Vijf minuten voor affluiten mocht ik ook nog een vrije trap op een mooie plaats centraal voor doel nemen. Ik trapte goed, maar de redding van de thuisdoelman was even knap. Ik vermoed dat hij wist naar welke hoek ik ging trappen. Met een puntje op Nokere-Kruishoutem, daar mogen we content mee zijn. We hebben er hard moeten voor vechten. Want op het einde kwamen we zwaar onder vuur.”

Met zeven punten uit elf wedstrijden blijft Wortegem onderin bengelen. “Met onze jonge kern betalen we in een hogere reeks nog wat leergeld, denk ik”, besloot Van Troys. “Niet veel spelers hebben ervaring in tweede provinciale. Zeven op 33 is te weinig, maar de laatste weken gaat het wat beter.