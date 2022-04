Michiel Van Lerbeirghe (FC Lembeke) na 2-1-winst tegen Sint-Laureins: “Ontlading was nooit groter”

FC Lembeke blijft tot nader order eindrondekandidaat. Een laat doelpunt van Michiel Van Lerbeirghe zorgt ervoor dat de speculoosploeg de dans leidt in de derde periode. Ook via een plaatsje in de top vijf kan de ploeg van voorzitter Walter Meirhaeghe nog een eindrondeticket op zak steken. De zege tegen Sint-Laureins kwam er niet zonder slag of stoot.

“Het was best een pittig duel,” geeft Van Lerbeirghe toe. “We waren van beide kanten niet bepaald lief voor elkaar en na negentig minuten had de ref acht keer geel getoond. Tja, het was een derby en ene met inzet en de twee ploegen legden veel grinta aan de dag. Veel volk ook en dan plooi je je sowieso dubbel. Geen van de twee ploegen kon dominant voetballen. Sint-Laureins klom vroeg op voorsprong, maar wij konden quasi meteen de gelijkmaker aantekenen. Na die twee doelpunten waren er aan beide kanten kansen en was het een dubbeltje op zijn kant. In de slotfase viel het naar onze kant. Ik kon het winnende doelpunt scoren. Met dank aan Preben Lippens. Hij was naar mijn gevoel toch de uitblinker in deze wedstrijd.”

Verdediging

Met een 13 op 15 klom Lembeke de voorbije weken uit een dalletje. Van Lerbeirghe heeft het gevoel dat het met zijn ploeg de goede richting uit gaat. “We voetballen de voorbije weken behoorlijk goed. Jo Van Nevel heeft daar zijn verdiensten bij. De voorbije vier weken slikten we maar één doelpunt. In de heenronde was onze verdediging toch wel een beetje het zorgenkind, maar nu geven we veel minder weg. Toch wordt het een loodzware opdracht om het eindrondeticket te pakken. Volgend weekend trekken we naar Poesele, de nummer vier. Bij winst ruk je misschien op naar de vierde plaats, bij verlies ben je wellicht leider af in de periode en wordt de kloof op de nummer vijf ook behoorlijk groot. Destelbergen, Kleit en Maldegem verdelen de titel en twee plaatsjes in de eindronde. Daarachter strijden Poesele, Sint-Denijs, Merendree en wij voor de twee resterende plaatsjes. Bij een gelijkspel tegen Sint-Laureins was de eindronde ver weg. Misschien net daardoor was de opluchting en de ontlading zo groot.”

Persan

Van Lerbeirghe blijkt ook voor Lembeke een ‘game changer’. Hij is tevreden over zijn statistieken. “Met Tom Persan ga ik me niet vergelijken, maar ik stond dit jaar toch wel mijn mannetje. Ik miste een viertal wedstrijden, speelde ook enkele wedstrijden terwijl ik niet topfit was en heb toch al veertien doelpunten op de teller. Al bij al behoorlijk goede statistieken. Ik hoop volgend seizoen het hele seizoen fit te blijven en nog betere statistieken voor te leggen. Want met Lembeke leggen we ook volgend jaar de lat hoog.”