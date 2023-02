Michiel Van Lerbeirghe (FC Lembeke) na 0-3-winst bij LS Merendree: “Misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen”

Michiel Van Lerbeirghe is een harde fan van FC Liverpool. Maakte in het verleden wel eens de oversteek richting Anfield Road. Cultfiguur bij ‘The Reds’ is ongetwijfeld ‘Dave Fairclough’, supersub in de jaren ‘70 en ‘80. Van Lerbeirghe was zondag de Fairclough van FC Lembeke. Van de bank komen en met twee ‘potjes’ zijn ploeg op het goede spoor zetten tegen LS Merendree. Eindverdict: 0-3. Hallo, supersub.

“Supersub zijn is mooi en scoren doet steeds deugd voor een spits. Maar het liefst draaf ik van bij het eerste fluitsignaal achter iedere bal. Misschien wou de trainer me prikkelen, ik heb er een beetje het raden naar naar. Maar ik denk dat ik wel goed gereageerd heb. Michiel Mortier zorgde rond het uur voor de 0-1 en dan was het mijn beurt. Eerst won ik het duel na een diepe bal van Dario Boulez en kon ik één tegen één met de doelman scoren. Een paar minuten later zette Mattice Dossche me op weg naar de 0-3.”

Beste wedstrijd

Lembeke maakte het verschil na de rust, maar vanop de bank zag Van Lerbeirghe zijn ploeg al in de eerste helft sterk spelen. “Het missen van die periodetitel was een enorme teleurstelling en we moesten ons wel herpakken. Tegen Merendree hebben we echt wel de puntjes op de i gezet. Voor de rust maakten we het Merendree al knap lastig. Lieven Maes zat wel goed in de wedstrijd en op meerdere posities wonnen we de strijd. De tegenstander kon enkel dreigen bij spelhervatting. Combinerend brachten ze ons niet in het nauw. Ik heb het gevoel dat dit misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen was.”

Eindronde

De eindronde was het doel voor Lembeke en via de klassering zit die mogelijkheid er wel in. Van Lerbeirghe gelooft wel dat het goed komt. “Merendree heeft zijn eindrondeticket al beet en wellicht strijden we met Zeveren voor dat laatste ticketje. Ik heb het gevoel dat het wel goed komt. Met jongens als Mathieu Voet, Levi Dossche, Aaron De Baerdemaker en Kevin De Windt speelde ik nog samen en die jongens van Merendree vonden stuk voor stuk dat we wel knap speelden. We hebben ons lot in eigen handen en dit keer mag het niet fout lopen.”