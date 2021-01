Michiel Van Lerbeirghe (E. Drongen): “De ambitie van FC Lembeke sprak me aan”

“Niks mis met Drongen,” vertelt Van Lerbeirghe. “Ik speelde er graag, voelde me er goed, maar ik had het gevoel dat het moment om andere lucht te snuiven daar was. Met Drongen speelde ik kampioen in tweede provinciale en mocht ik zeker op waardering rekenen, maar ik was toch gecharmeerd door de aanpak van FC Lembeke. Met Vincent De Backer hebben ze daar sowieso een trainer die in mij gelooft. Bovendien voelde ik ook dat voorzitter Walter Meirhaeghe en zijn jonge bestuursploeg me er ook graag bij wilden. Ze zien me bij de speculoosploeg wel ook als een echte negen en niet als een flankspeler en die rol van diepe spits ligt me naar mijn gevoel het best. En weet je, ik ben niet meer de speler van uit mijn periode bij SK Lovendegem. Ik ben veel rustiger in balbezit en haal daar mijn profijt uit. Helemaal nieuw zal Lembeke voor mij niet zijn. Bij Lovendegem speelde ik samen met Jonas Van Brackel en in de kern zitten wel wat namen waar ik een gezicht op kan kleven.”