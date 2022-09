Michiel Van Dorpe met Erpe-Mere United naar Lokeren-Temse: “Eerste punt moet vertrouwen geven”

Hoewel Erpe-Mere United aanspraak kon (moest) maken op meer, is er bij de ploeg blijdschap dat de nul eindelijk van de tabellen is. Michiel Van Dorpe is een opvallende naam in de selectie. Vorig seizoen kwam hij door blessures nauwelijks aan de bak. Nu stond hij al in iedere competitiematch in de basis.

Leergeld

Als nieuwkomer in tweede moest Erpe-Mere de voorbije weken tevreden zijn met één op twaalf. Michiel Van Dorpe is realistisch. “We hebben nooit ondergelegen, we geven ook niet veel kansen weg. Spijtig genoeg levert het te weinig punten op. Wie de match tegen Gullegem zag, zal me meteen bijtreden: we moesten winnen. Of er mentaal oplapwerk nodig was? Eén dag treuren mocht. Nadien moesten we vooruitkijken. Je merkt dat er in tweede nationale veel verstandiger wordt gevoetbald. Fysiek is het allemaal net iets heftiger. Kleine details moeten we nog beter onder de knie krijgen. Tegen Gullegem waren we baas, maar vergaten we na de rust te voetballen. We focusten te veel op het voorkomen van een doelpunt. Dat heeft deels met ervaring met de hogere reeks te maken. Het komt er voor ons nu op aan om de komende weken gewoon dezelfde mentaliteit te tonen. Die is immers goed”.