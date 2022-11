Michiel Tyvaert (SV Rumbeke): “Na negen matchen zonder zege was het volop genieten van een nieuwe driepunter”

De 27-jarige in Rumbeke wonende Michiel Tyvaert is al aan zijn vijfde seizoen in het Rumbeekse outfit bezig. “Na negen matchen zonder zege was het volop genieten van een nieuwe driepunter”, opent de verdedigende middenvelder het gesprek. “Ik kon kort voor het kwartier de score openen met een rake kopbal na een hoekschop. Het was leuk om eens op voorsprong te komen en dat gaf ons uiteraard wat extra vertrouwen. Kort na de rust kwam dan het scharniermoment van de match. Eppegem kreeg een strafschop, maar doelman Kenneth Vonck ranselde de bal uit zijn doel. Bij de daaropvolgende tegenaanval van ons kregen we ook een penalty en in tegenstelling tot onze tegenstander faalde Colin Dumoulin niet vanop de stip. Die dubbele bonus konden we niet behouden, want Eppegem scoorde nog de aansluitingstreffer, maar verder dan die 1-2 kwamen ze niet meer.”

Grote opluchting

“Eindelijk nog eens een driepunter”, aldus Tyvaert. “De opluchting was groot, want de laatste weken waren we in de stand toch wat weggezakt. Er moest dringend eens een zege geboekt worden. Onze competitiestart was prima met een zeven op negen, maar daarna verliep het wat stroever. In sommige wedstrijden hadden we ook de nodige dosis pech en de laatste weken zagen we toch dat het beter ging. Die derde seizoenszege kon niet lang meer uitblijven en is nu ook binnen.”

Klein kloofje

“In de stand deden we alvast een goede zaak, want we staan nu elfde met dertien punten. Er is al een klein kloofje met de drie ploegen onderin, maar uiteraard zullen we de komende weken nu moeten bevestigen. We zullen week na week moeten blijven knokken om een verlengd verblijf in derde nationale mogelijk te maken. We hebben er zeker het potentieel voor. Komend weekend wordt het alvast een lastige klus, want dan ontvangen we leider Tempo Overijse, dat tot dusver slechts één nederlaag incasseerde. We zullen zaterdagavond voluit onze kansen gaan om het de lijstaanvoerder lastig te maken. Hopelijk snoepen we hen punten af.”

