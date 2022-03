Michiel Tyvaert en SV Rumbeke nemen nu ook de maat van Diksmuide: “Goede reeks zo lang mogelijk proberen voort te zetten”

“We wisten op voorhand dat de trip van zaterdagavond naar De Pluimen niet evident zou zijn, want Diksmuide is al jaren een lastige klant. In de heenronde verloren we thuis tegen hen (1-3, red.) waardoor we op sportieve revanche aasden. We klommen er naar een 0-2-voorsprong, maar slikten een twintigtal minuten voor tijd een goal. Gelukkig konden we in de slotfase nog een derde keer de netten doen trillen zodat de zege binnen was.”

“Het zit momenteel ook allemaal wat mee, maar dat nemen we er graag bij”, gaat Tyvaert voort. “In de stand staan we nu derde en door de inzinking van de leider zijn we tot op vier punten van Wielsbeke genaderd. Dromen van een titel mag nog steeds, maar daar liggen wij niet wakker van. We bekijken het realistisch en leven van wedstrijd naar wedstrijd. Op het einde van de rit zien we wel waar we eindigen. Door onze goede positie komt een eventuele eindronde steeds wat dichterbij. Dat zou de kers op de taart zijn voor ons prachtig seizoen, maar zo ver zijn we nog niet. Nu richten we al onze pijlen op de eerstkomende opdracht en dat is zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Racing Waregem. Op het elan doorgaan is alvast de boodschap.”