Michiel Talloen bij sterkste stijgers in het Vlaams-Brabantse tennisgewest: “Mijn mannetje staan in heren 3"

Talloen maakte een erg knappe sprong voorwaarts met liefst 35 punten, van 30 naar 65 punten om precies te zijn. In het hele Vlaams-Brabantse gewest doet enkel de 12-jarige Chrystal Lopez beter met een stijging van 65 (!) eenheden, maar zij komt vooralsnog enkel in de jeugdreeksen uit.

Lees ook Goffin begint seizoen in Turkije, Clijsters stelt nog planning op

“Of ik blij ben met mijn nieuwe klassement? Heel tevreden ja, als je weet dat ik begin vorig jaar amper tien punten achter mijn naam had staan”, juicht hij. “Meer trainen, dat is één van de zaken geweest waar ik die grote vooruitgang aan te danken heb. Vanaf het middelbaar is het aantal uren gaandeweg gestegen naar 4,5 uur per week onder leiding van trainers Michael Katzarov en Veerle Vermeiren op Smash Londerzeel.”

“Dat alleen is niet voldoende, want in het tennis spelen nog andere factoren. In matchen haalde ik aanvankelijk niet het niveau van op training. Dat is iets wat je gaandeweg leert, hoe je wedstrijden naar je hand kan zetten en dat is me de voorbije twee jaar steeds beter gelukt. Met dank ook aan Johan Pelicaen trouwens, de trainer die ik op BTC had.”

Geen eindronde

Aan overwinningen tegenwoordig geen gebrek. De student wetenschappen-wiskunde kaapte de voorbije maanden drie titels weg bij de mannen 5, om daarna in de hogere vierde reeks een keer te zegevieren in vier finales.

“In die vijfde reeks liep het meteen heel vlot, terwijl ik vorig jaar enkel bij de 15-jarigen actief was geweest met onder meer een halve finale op het Feest van de Jeugd in de tweede reeks”, pikt Talloen in. “Voor de mannen 4 ontbrak het me in eerste instantie nog aan die extra power, tot het in de zomer dan ineens begon te draaien.”

“Achteraf gezien is het wel een beetje spijtig dat ik geen mannen 5 meer heb gespeeld. Met die drie overwinningen in het Antwerpse gewest had ik zeker mijn plaats op de eindronde van het criterium. Daar mocht ik dus niet aan deelnemen omdat ik te weinig toernooien had betwist. Ach, die 65 punten is meer dan een mooie troostprijs, meer de kers op de taart. Benieuwd wat ik bij de mannen 3 waard zal zijn, zeker nu we al een tijdje niet meer mogen trainen. Ik hoop sowieso m’n mannetje te kunnen staan.”

Andere stijgers

Michiel Talloen is lang niet de enige Vlaams-Brabander die er fors op vooruitging. Zo steeg de één jaar oudere Jonathan Goossens van Tennis Panorama zes klassementen ofwel 30 punten, net als clubgenoot Pierre-Antoine Van Lint en Robbert Gijsels van TC Lovanium.

Lees ook: meer tennis