Michiel Nuytten van partij in Internationaal Beloftenweekeinde: “In mei mik ik op zeker één topresultaat”

WIELRENNEN BELOFTENMichiel Nuytten (20) gaat vrijdag en zaterdag zijn kans in het Internationaal Beloftenweekeinde, een tweedaagse van de Road Series. Voor de renner uit Ardooie is de rittenkoers de generale repetitie voor Parijs-Roubaix van 15 mei.

Ook al lijken Luxemburgse wegen niet meteen zijn terrein, Michiel Nuytten deed het twee weken geleden tijdens de Arden Challenge voortreffelijk. Vier keer finishte hij in de top tien waarvan tweemaal in top vijf. “Het is jammer dat het in de vierde rit door een val verkeerd liep, anders had ik de leider kunnen bedreigen”, zucht de pion van EFC-L&R-AGS. “Ik nam wel de rushestrui mee. Het ging er beter dan verwacht, maar ik ben realistisch. Het niveau in een Ardennenkoers als Luik-Bastenaken-Luik of Ardense Pijl is nog een stuk hoger dan in de Arden Challenge.”

Vorige week trok Nuytten met zijn team naar de ‘Hel van het Noorden’ om Parijs-Roubaix voor beloften te verkennen. Volgende week zondag zal hij voor het eerst in zijn carrière die kasseiklassieker rijden. “Het is mijn droomkoers”, lacht de 20-jarige kerel. “Tijdens de verkenning reden we 140 kilometer op het parcours. Interessant om van nabij kennis te maken met de kasseien. We hebben het materiaal kunnen testen. Reynolds en Schwalbe sponsoren ons team. Het materiaal doorstond de test. Tijdens het Internationaal Beloftenweekeinde zullen we dat materiaal opnieuw gebruiken.”

Waaiervorming

Deze tweedaagse opent vrijdagavond met een etappe in Terneuzen. Zaterdag staat in de voormiddag in Sas-van-Gent een tijdrit op het programma. De rittenkoers sluit ’s namiddags af met een etappe in het mosseldorp Philippine. “Vorig jaar reed ik die tweedaagse ook”, gaat Nuytten voort. “Toen presteerde ik vrij goed. Die lijn wil ik doortrekken. Nederlanders hebben altijd zin om te koersen. Er zijn veel kansen op waaiervorming. Dus vooraan koersen is noodzakelijk. En de benen testen voor Parijs-Roubaix.”

In het Internationaal Beloftenweekeinde zal het klassement voor een stuk worden bepaald door de individuele tijdrit zaterdagvoormiddag. Vorige zondag sloot Nuytten het BK tijdrijden in Gavere als tiende af. “Puur op conditie, want vooraf had ik daar niets voor gedaan”, besluit Nuytten, die deze maand ook de Ardense Triptiek en de GP Color Code rijdt. “In mei wil ik een paar finales rijden en mik ik op zeker één topresultaat.”