Michiel Nuytten blij met West-Vlaamse wegtitel: “Wil deze zege opdragen aan sportdirecteur Wim Feys”

BASKETBAL VROUWEN Kangoeroes Mechelen pakt na beker nu ook landstitel: Castors Braine uitgeteld met sweep

Kangoeroes Mechelen is weer een trofee rijker. Voor het tweede jaar op rij mag het de dubbel op zijn naam schrijven. Meer dan terecht. In de competitie verloor het slechts één keer. In de finale van de play-offs schakelde het Castors Braine uit met een sweep. Even werd het nog spannend afgelopen woensdag. In de laatste minuten ging Mechelen erop en erover.