Michiel Nuytten achtste en beste Belg in Flanders Tomorrow Tour: “Na kutperiode zo’n uitslag nodig”

In de eindstand van de Flanders Tomorrow Tour gaf Nuytten 47 seconden toe op eindwinnaar Lars Boven. In de openingsrit in Poperinge verloor hij zestien tellen op z’n Nederlandse leeftijdsgenoot, in de tijdrit tussen Koksijde en Wulpen was Nuytten over twaalf kilometer 31 seconden trager dan Boven.

“Voor de start van dit seizoen was die Flanders Tomorrow Tour een persoonlijk doel”, geeft Nuytten toe. “Vorig seizoen haalde ik in die driedaagse de top twintig. Ik wou echt een resultaat rijden. En vooral – excuses voor mijn woordgebruik – een kutperiode afsluiten. Van de ploeg kreeg ik de kans mee te gaan naar de Ronde van Aosta. Niet meteen mijn terrein, maar daar kon ik mijn conditie opkrikken. Dat lukte, maar in de Ronde van Vlaams-Brabant ging alles tegen. Niet mee in de openingsetappe, pech in de tweede rit, maagproblemen de derde dag. Een maagbacterie zo bleek. Van de dokter mocht ik tien dagen niet fietsen. Want er ging geen energie naar mijn benen. Door dat gesukkel zakte de moed in mijn schoenen.”

Wingene en Angreau

Tijdens de Flanders Tomorrow Tour kroop Nuytten uit het dal. De eerste rit, met twee beklimmingen van de Kemmelberg, liep niet helemaal naar wens. “Dries De Pooter ging heel hard tekeer op de Kemmel, ik kon hem niet volgen, maar rondde de top toch nog in een goeie positie”, aldus de renner uit Ardooie. “In Staden wist ik dat het geen massaspurt zou worden. Ik werd elfde en dook in het algemeen klassement de top tien in. Voor de tijdrit besefte ik dat achter mij nog een paar sterke tijdrijders stonden, maar ik dacht ook dat ik een paar renners die voor mij stonden zou aankunnen.”

Nuytten klokte de 24ste chrono, stelde z’n achtste plaats veilig en werd in de massaspurt aan het einde van de slotrit in Handzame negende. “Met achtste in de eindstand ben ik best content: zo’n resultaat had ik nodig”, besluit Nuytten die deze week met de ploegleiding over een verdere samenwerking onderhandelt. “Woensdag doe ik Wingenekoers, zaterdag de finale van de Road Series in Angreau. In de tussenstand sta ik nog negende. Ook Tour de Moselle staat nog op mijn kalender.”