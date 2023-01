Michiel Meynendonckx na 1-2 verlies van Lille tegen leider Hades Hasselt: “Zo jammer, maar heel hoopvol”

Hoopgevend

De prestatie van aanvoerder Stig Cools en zijn ploegmaats is dan weer een stimulans voor de zware dagen die voor de boeg staan. “Ik denk dat de wedstrijd van zaterdagavond de bevestiging heeft gebracht dat we niet toevallig mee in het zog van de subtop staan. Met het oog op het duel van woensdagavond in Cappellen en de thuiswedstrijd tegen Londerzeel hebben we alleszins het nodige vertrouwen getankt. We hebben misschien een kleine kern, maar als iedereen fit is kunnen we elke tegenstander het leven zuur maken. Al beseffen we dat we iedereen in de toekomst hard nodig zullen hebben.”