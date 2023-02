Michiel Meynendonckx en Lille United ontvangen Bocholt: “Er is geen enkele reden om te twijfelen”

Voetbal tweede nationale BOndanks een één op negen is Lille United nog altijd een stevige middenmotor in tweede nationale B. Daarmee zit de Kempische fusieclub puik op schema. Al waren de voorbije weken niet altijd even gemakkelijk. Vooral een aantal schorsingen maakte dat er op diverse posities moest gewijzigd worden. Tegen Bocholt kan trainer Kris De Backer zaterdagavond opnieuw een beroep doen op zijn volledige kern.

De supporters van Lille zijn de voorbije maanden al vaak in de watten gelegd. Als er dan een mindere periode volgt, is dat even wennen.

“Ik denk dat we tot hiertoe met veel trots op ons eerste seizoen in tweede nationale kunnen terugblikken”, zegt Michiel Meynendonckx, die in het tussenseizoen als nieuwkomer aan een nieuw avontuur bij Lille begon. “Iedereen weet dat we over een kleine, maar heel volwaardig kern beschikken. Op een bepaald moment in het seizoen krijgt iedere club af te rekenen met schorsingen en blessures. Dan is het even zoeken en tasten naar een nieuw evenwicht. Er is geen enkele reden om plots aan onszelf te gaan twijfelen.”

Verhuis

De thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Bocholt is het tweede duel op het nieuwe terrein aan de Heggelaan in Poederlee. “Als club kan je alleen maar trots op zijn op zo’n accommodatie. Zaterdag staat het eerste matchdiner op het programma. Het feit dat de belangstelling daarvoor bijzonder groot is, zegt veel over de positieve stappen die de club in vrij korte tijd heeft gezet. De buitenwereld stapt gretig mee in dat verhaal. De accommodatie op zich is schitterend. Als speler geeft dat een bijkomende boost. Uiteindelijk zitten we in een reeks met veel goede tegenstanders. Dat mogen we niet uit het oog verliezen.”

Bocholt

Eén van de ploegen met ervaring is het Limburgse Bocholt, samen met Lille in de middenmoot van het klassement terug te vinden. “De heenronde heeft vaak aangetoond dat het verschil tussen de meeste ploegen miniem is”, zegt de middenvelder. “In Bocholt stonden we tot een kwartier voor tijd met 0-2 aan de leiding. Uiteindelijk moesten we vrede nemen met een gelijkspel. Dat maakt deze reeks zo boeiend en onvoorspelbaar.”

