Michiel Lepage bezorgt Voorde-Appelterre voor tweede week op rij zege in slotminuut: “Herfsttitel is kers op de taart”

Met D’Hoore en Figys die geschorst moesten toekijken én Bauwdewyns die net voor de match ziek afbelde, was het schuiven geblazen voor thuiscoach Bart De Durpel. Sneller dan gepland maakte kapitein Arnaud De Greef zo zijn wederoptreden in de Voordse basis en ook Lepage mocht, na zijn winninggoal van vorige week, in de spits blijven draven. “De bedoeling was dat Arnaud maar een half uur zou spelen na zijn enkelblessure, maar hij heeft dus een hele wedstrijd moeten afwerken. Gelukkig heeft hij geen reactie op de enkel en scoorde hij al na enkele minuten op strafschop”, blikte een tevreden thuiscoach Bart De Durpel.

Opnieuw slotminuut

Net als vorige week was de slotminuut beslissend voor Voorde-Appelterre. Net als vorige week was het Lepage die voor de beslissing zorgde. Een kopbal werd door de bezoekende doelman tegen de lat geduwd, rolde via het lichaam van de ingevallen Tyvaert in doel. “Een owngoal officieel, maar wel een goal die op het conto van Michiel te schrijven is. En zo zetten we hier toch iets unieks naar met amper 11 verliespunten in 15 matchen. Hier gaat in Voorde nog lang over gepraat worden. Ik ben zo ontzettend fier op mijn groep. Dit hebben zij afgedwongen. Na de periodetitel zetten we met de mini-titel herfstkampioen de kers op de taart. De weg is echter nog lang, maar ik wil absoluut niet dat het hier stopt. Nog één inspanning volgende week op Lede en dan krijgt mijn groep die boordnodige rust tot 29 december”, besluit De Durpel.