Michiel L’Eau met Lennert Bertels eerste leiders in AVS-Cup U23: “Kippenvel in de gele leiderstrui”

Het is intussen al bijna een traditie dat, om de jonge renners aan ‘t Kuipke te laten gewennen, de Toekomstzesdaagse start met puntenkoersen en korte tijdritten. Pas vanaf vrijdagavond staan er ploegkoersen op het programma. De eerste puntenrit over 120 ronden met acht tussenspurten was voor de renners met de witte rugnummers. De Zwitser Fabian Weiss domineerde.

“Mijn benen liepen na de tweede tussenspurt al helemaal vol”, zuchtte Michiel L’Eau. “Dit komt niet goed, dacht ik bij mezelf. Ik kwam wat op adem, het begon goed te gaan. Toen Weiss in de aanval was zag ik de Fransman Hamon reageren. Ik moest mee want het was net na een tussenspurt, iedereen was diep geweest. Niemand anders ging mee. We konden een winstronde pakken. Daarna heb ik even kunnen profiteren. Ben nog eens gegaan. Ik kreeg meteen de Zwitser en de Fransman mee. Dat zat dus goed.”

Sterke Zwitser

Zes ploegen pakten een winstronde. Weiss won de puntenkoers voor Nicolas Hamon en Michiel L’Eau. Even later won Lennert Bertels, ploegmakker van L’Eau, de puntenrit voor de zwarte rugnummers. In de afsluitende baanronde, gewonnen door de Italianen, klokten L’Eau-Bertels de negende chrono. Waardoor Galli-Pinazzi tot op één puntje naderden.

“Voor de start kende ik van de buitenlanders eigenlijk enkel Ben Wiggins”, beweerde L’Eau. “De Zwitser Weiss maakte indruk. De manier waarop hij al die punten pakte. Bovendien ook heel slim want hij veroverde ook vaak de vijf punten van de tussenspurt. Met hem en zijn ploegmaat Damien Fortis gaan we rekening moeten houden. Die Italianen gaan groeien in de loop van deze Toekomstzesdaagse. Vooral Pinazzi liet een hele goeie indruk na. Maar denk dat er nog andere sterke duo’s zullen zijn.”

Gele leiderstrui

Rond 21 uur, nadat de profs hun eerste puntenkoersen hadden gereden, mochten Lennert Bertels en Michiel L’Eau de gele leiderstrui aantrekken. “Ik heb nu al kippenvel”, beweerde de kerel uit Oostakker voor hij aan z’n ereronde begon.