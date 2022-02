Michiel Jonckheere (KV Kortrijk) mocht tegen Antwerp nog eens in actie komen: “Er was concrete interesse uit Denemarken en van twee ambitieuze ploegen uit 1B”

Michiel Jonckheere speelde voor woensdagavond amper 102 minuten in de Jupiler Pro League dit seizoen. Zijn laatste invalbeurt dateert zelfs al van 25 september 2021. Hij mocht toen zes minuutjes invallen in de derby tegen Zulte Waregem. Tegen Antwerp kreeg hij zijn eerste basisplaats en teleurstellen deed hij allesbehalve. “De aanloop naar de wedstrijd was erg speciaal”, opent Jonckheere het gesprek. “Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik draai toch al een eindje mee. Lucas (Rougeaux, red.) valt dan ook nog uit, maar we hebben geen excuses gezocht. Ook toen het elf tegen elf was, waren we de betere ploeg.”

“Na de rode kaart van Birger (Verstraete, red.) hebben we de wedstrijd volledig gedomineerd. Zij zijn letterlijk twee keer overgekomen. Het is een kwaliteit, want wij hebben een zestal gemaakte doelpunten de nek omgewrongen. We hadden ook enorm veel pech. Nainggolan haalt met zijn gezicht een ‘bom’ van Messaoudi van de lijn. Het is gewoon ongelofelijk. Ik zal dat niet vaak zeggen na een nederlaag, maar we mogen fier zijn. We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld en dat geeft vertrouwen.”

Onuitgegeven elftal

Kortrijk speelde met amper twee verdedigers vandaag en zo stond Faïz Selemani op de rechtsachterpositie. “De club heeft geprobeerd om de wedstrijd uit te stellen en dat zou ook logisch geweest zijn. Op tweede kerstdag zaten zij met een paar coronagevallen en dan hadden ze waarschijnlijk nog een kern van een achttiental spelers. Wij hadden amper dertien veldspelers ter beschikking vandaag. Je verwacht een klein beetje solidariteit, maar de Pro League had er geen oren naar. We werden verplicht van te spelen.

In Kortrijk gebleven

De 32-jarige middenvelder komt nog amper aan de bak en kon vertrekken in de winter, maar besloot om bij KV Kortrijk te blijven. “Het zijn vijf erg moeilijke maanden geweest voor mij. Ik kon in januari vertrekken, maar heb dat niet gedaan. Ik heb mijn best proberen te doen tegen Antwerp, maar ik had geen matchritme. Er was concrete interesse uit Denemarken en van twee ambitieuze ploegen uit 1B. Niks tegen die teams, maar ik ben op een punt gekomen dat ik niet drie uur in de auto wil zitten. Mijn kindje gaat ook net naar school en ik had geen zin om te verhuizen. We zien wel wat er in de zomer uit de bus komt. Als ik mijn fiat had gegeven, dan was ik vertrokken. Nu komen er weer heel wat jongens terug, maar ik ben klaar om te spelen. Ik denk dat ik me toch wel getoond heb aan de coach.”