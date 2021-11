Michiel Jonckheere en Karim Belhocine blikken vooruit op bekermatch tegen KV Oostende: “Voor een ploeg als Kortrijk is de beker de enige kans op een prijs”

VOETBAL BEKER VAN BELGIËKV Kortrijk neemt het woensdagavond in de achtste finales van de Croky Cup op tegen KV Oostende. Een speciale wedstrijd voor Michiel Jonckheere, want de middenvelder was er tot voor kort actief. Ook voor T1 Karim Belhocine is het een belangrijke partij. Hij wil maar wat graag ver geraken in de beker.

Michiel Jonckheere heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn overstap van KV Oostende naar KV Kortrijk. Bij de kustploeg was Jonckheere een belangrijke schakel, maar bij KV Kortrijk komt hij amper van de bank. De 31-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog maar 153 minuten in actie. Afgelopen zaterdag zat hij zelfs niet in de selectie tegen Eupen. “Dat is een beslissing van de trainer”, aldus Jonckheere. “Ik kan jammer genoeg niet anders dan die keuze accepteren. Het is raar voor mij, want ik heb het in al die jaren nog nooit meegemaakt. Ik ben niet het type dat dan ambetant begint te doen, maar het is wat het is. Ik denk ook niet dat ik woensdag in actie zal komen.”

Mooie periode

Woensdagavond treffen Jonckheere en zijn ploeggenoten KV Oostende, voor de middenvelder van KVK een speciale wedstrijd. “Ik heb me in Oostende altijd erg goed gevoeld. Ik was een beetje kind aan huis. Ik heb erg mooie momenten meegemaakt. We hebben play-off 1 gehaald, de bekerfinale gespeeld en ik stond zo goed als iedere wedstrijd aan de aftrap. Het is de ploeg van mijn hart.”

Jonckheere heeft nog altijd contact met heel wat mensen van KVO. “Capon is een van mijn beste vrienden en heb ik zo goed als dagelijks contact mee. Ook met Bart Brackez (de teammanager, red.), Bram Keirsebilck (de persverantwoordelijke, red.) en een aantal spelers heb ik nog contact. Het is wel al eventjes geleden dat ik nog op het trainingscentrum was. Onlangs was ik wel nog eens in het stadion voor de herdenking van de betreurde Franck Berrier. Het is ook niet meer wat het geweest is, omdat ze overgenomen zijn door Amerikanen, maar KVO blijft dus een plaatsje hebben in mijn hart.”

“Een bekermatch is totaal anders dan een competitiematch. Het is van moeten. Het wordt namelijk beslist in één match. Oostende is nu een klein beetje op de sukkel, maar ze komen naar hier zonder druk. Ze hebben niks te verliezen en zetten alles op de competitie. Wij hebben dit jaar wel ambitie in de beker. We hebben een groep, die mits wat geluk in de loting, ver kan geraken. Het zou een grote ontgoocheling zijn, mochten we eruit liggen. Voor een ploeg als Kortrijk is dat de enige kans op een prijs. Geen enkele ploeg komt graag naar hier.”

Volledig scherm Michiel Jonckheere in duel met Mats Rits. © Photo News

Belhocine: “Op training enkele strafschoppen getrapt”

Na vier gelijke spelen op rij in de competitie wil trainer Karim Belhocine met een overwinning aanknopen in de beker. “We spelen iedere match om te winnen, maar een punt op Standard, Anderlecht en Eupen is zeker en vast niet slecht. Dat zijn teams met een goede thuisreputatie. Een bekermatch is iets speciaal. We gaan er alles aandoen om voort te bekeren. Het is een voordeel dat we thuis spelen, want het publiek zal ons vooruit stuwen.”

Tegen Knokke stootte KVK pas door na strafschoppen. Reservedoelman Joris Delle was toen de grote held. Hij stopte liefst vier elfmeters. “We hebben op training vandaag enkele strafschoppen getrapt, maar op training ervaar je geen druk. Je kan er moeilijk op trainen. Veel wijzigingen zal ik niet doorvoeren, want de kwalificatie is erg belangrijk voor ons. Delle kan inderdaad weer onder de lat staan, maar dat ga ik nog niet aan je neus hangen”, zegt hij al glimlachend.

Volledig scherm Karim Belhocine. © Florian Van Eenoo Photo News

