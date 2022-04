Michiel Hanssens (FC Gullegem): “De coach geeft de jeugd heel veel kansen, het is tof om mee te doen met de grote mannen”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AOp de Poezelhoek is FC Gullegem zaterdagavond tegen SC Dikkelvenne toe aan de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen. Deze week kregen de spelers van trainer Peter Devos op dinsdag rust. Er is maar één training op donderdagavond.

Doelman Brandon Vanderbeken en maats behaalden vorig weekend op SV Oudenaarde een gelijkspel en dat was een knap resultaat. De ervaren rechtsback Carlo Damman was er door ziekte niet bij. Op zijn positie stond de jonge Michiel Hanssens. “Het was de tweede keer dat ik mocht starten”, zegt hij. “De eerste maal was thuis tegen leider Sparta Petegem.”

“De coach koos toen in de eerste helft voor een vijfmansdefensie en ik was één van de drie centrale verdedigers. Ik stond rechts. Na de rust schakelden we toen over naar een ander systeem. Het zou natuurlijk super tof zijn dat ik weer mag starten maar Carlo Damman zal hoogstwaarschijnlijk terug zijn.”

Michiel Hanssens (20) woont in Wevelgem en begon bij de jeugd van SV Moorsele. “Nadien trok ik naar KV Kortrijk en speelde er een vijftal jaar”, blikt hij terug. “SV Roeselare was mijn volgende club. Op Schiervelde vertoefde ik een zestal jaar. In Gullegem ben ik bezig aan mijn tweede seizoen.”

De beloften van trainer Nico Vandecaveye staan op kop en hebben een vrij weekend. Volgende week vrijdag thuis tegen KSCT Menen kunnen ze de titel pakken. “Er resten nog twee wedstrijden”, zegt Michiel Hanssens. “We hebben een beter doelsaldo dan eerste achtervolger KVK Westhoek. De kans dat het nog mis loopt is zeer klein. De titel mogen vieren wordt een leuke ervaring.”

Explosiviteit

Het valt op dat bij het team van voorzitter Jan Hanssens de jeugd zoveel kansen krijgt op dit niveau. “De coach geeft ons heel veel kansen”, benadrukt Michiel Hanssens. “Van opleiding ben ik centrale verdediger of verdedigende middenvelder op positie 6. Als rechtsback was het zaterdag wat aanpassen maar de coach steunde en stuurde me. Het grote verschil tussen de beloften en het eerste elftal is de explosiviteit. Het is in tweede amateur van een heel andere niveau. Het is tof om mee te doen met de grote mannen.”

Aan Vives Brugge volgt hij het tweede van drie jaar global business management. “Het is al een tijdlang geleden dat we nog eens een driepunter behaalden en het zou tof zijn dat we tegen Dikkelvenne terug kunnen aanknopen met een zege”, zegt Hanssens

Tweede nationale A FC Gullegem-SC Dikkelvenne zaterdag 16 april om 18 uur.