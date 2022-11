Michiel Fransen (Tectum Achel) na het verlies tegen Menen: “Trainingsniveau doortrekken naar de wedstrijden”

Blijven geloven

De scoutingscijfers spreken nochtans niet in het nadeel van de Achelaren. Zeker niet in receptie waar Fransen en co liefst 67% van de West-Vlaamse ballen pakten. De bezoekers kwamen maar aan 42%, maar toonden zich wel merkelijk beter in de aanval waar Achel grote problemen had om Lou Kindt, goed voor 71% gescoorde punten, af te stoppen. “Het is duidelijk dat we nog te vaak aanvallend tekort komen. Dat is een absoluut werkpunt. We moeten er gewoon in blijven geloven.”