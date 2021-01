Michiel Devyver ruilt KHO Bierbeek voor concurrent Huldenberg: “Allesbehalve een makkelijke beslissing”

Liefst negen seizoenen was Devyver actief in de A-kern van Bierbeek. Velen zagen hem dezelfde weg opgaan als zijn maatje centraal achterin Kobe Vande Cauter, die ondertussen al twee seizoenen actief is bij eerstenationaler Heist.

“Een paar keer heb ik effectief de kans gehad om de overstap te maken naar het nationale voetbal, maar het is er nooit van gekomen”, bedenkt hij. “Het moet natuurlijk ook goed te combineren zijn met mijn job als kiné bij OHL. Ondertussen heb ik daarin mijn draai wel gevonden. Je weet nooit wat de toekomst brengt natuurlijk, want ik ben nog altijd maar 27 jaar. Op een hoger niveau zou ik het er nog wel voor over hebben om minstens drie keer te trainen. In derde en tweede amateur heb je dat gewoon nodig om mee te kunnen, vanaf eerste provinciale misschien net iets minder als je jezelf ook buiten het voetbal goed verzorgt. In Huldenberg trainen ze bijvoorbeeld maar twee keer en dat is één van de zaken die meegespeeld hebben in mijn beslissing. In Bierbeek was ik in de praktijk ook vaak maar twee keer op training aanwezig, maar ik voelde me daar toch niet altijd even goed bij als je ploegmaats wel steevast aan drie keer komen.”

Geen stap achteruit

Zijn vertrek in Bierbeek daartoe herleiden, zou de waarheid geweld aandoen. “Nee inderdaad, het zijn verschillende zaken die ervoor gezorgd heb waarom ik nu wel die sprong wilde maken”, pikt Devyver in. “Uiteraard heb ik erover gesproken met mijn broer en ook met iemand als Vergauwen heb ik lange gesprekken gehad. Huldenberg toonde eigenlijk al voor het derde jaar op rij interesse. Altijd heb ik de boot afgehouden omdat ik goed zat in Bierbeek en ik geen stap achteruit wilde zetten. Dat laatste is nu niet meer het geval, want ze beschikken over een ervaren en kwaliteitsvolle groep die net als Bierbeek wil meedoen voor de promotie. Dat maakte het iets makkelijker om die stap te zetten, al blijft het een moeilijke beslissing.”

Afscheid Cassimon

“Of het afscheid van trainer Mario Cassimon een rol heeft gespeeld? Een beetje wel ja”, geeft Michiel Devyver te kennen. “Mocht hij gebleven zijn, was de kans alleszins groter geweest dat ik alsnog had bijgetekend. Het was toch wel een verrassing dat ze niet met hem voort wilden gaan. We waren naar mijn gevoel toch vrij goed aan het seizoen begonnen, dus ik zag eerlijk gezegd de noodzaak niet om van trainer te veranderen. Maar goed, ook dat is maar één van die puzzelstukjes geweest. Ergens is het spijtig dat Bierbeek nu een concurrent zal worden voor de titel. Dat worden sowieso duels die ik met rood in mijn agenda zal aankruisen volgend seizoen (knipoogt).”

Lees ook: voetbal in provinciale