Michiel De Zutter (KVE Aalter) na 1-4-verlies tegen VW Hamme: “Afgetroefd qua efficiëntie”

voetbal eerste provinciale Afscheidne­mend trainer Vanhenten­rijk en HO Veltem laden zich ondanks degradatie­zor­gen op voor clash met titelkandi­daat Bierbeek: “Het is wel duidelijk wie er favoriet is”

Terwijl KHO Bierbeek zich weer volop in de titelstrijd gemengd heeft in eerste provinciale gaat het tegenstander HO Veltem een pak minder voor de wind. Na de knappe winst in Wambeek Ternat volgde een nul op negen in maart, waardoor het behoud ineens lang geen zekerheid meer is.