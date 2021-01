Michiel De Zutter: “Ik zat direct op dezelfde lijn met SK Bellem”

“Pas maandag besliste ik om mijn kandidatuur te stellen. Ik hoorde dat de episode Jo De Meyer er op zat en bij SK Bellem T1 worden leek me een mooie uitdaging. Woensdag had ik uitgebreid telefonisch contact, vrijdag was het zo goed als rond en zaterdag koos de club voor mij. Ik verwacht dat de competitie dit seizoen niet meer hervat wordt en dat de club volgend jaar opnieuw in tweede provinciale speelt. Na de 0 op 15 dit seizoen ligt de lat niet zo hoog, maar ik ben niet het type trainer dat zich tevreden stelt met strijden voor het behoud. Ik heb begrepen dat de sportieve managers nog enkele versterkingen willen binnen halen en ook een inspanning zullen doen om ook Wouter Dhoedt, Vincent Staelens en Nicolas Colanbeen minstens een jaar langer in Bellem te houden. Dhoedt is als aanvoerder een belangrijke pion in de kleedkamer, Staelens is een ervaren krijger en Colanbeen houd ik er graag bij.”

Ontgoocheld

De Zutter was als jeugdtrainer van AA Gent aan de slag vooraleer hij vier jaar het sportieve roer in handen had bij Sint-Laureins. Hij loodste de club naar tweede provinciale, maar werd vorig seizoen opzij gezet. De Zutter was ontgoocheld over het afscheid bij de Goalgetters, maar hoopt bij Bellem te tonen wat hij als trainer in zijn mars heeft. “Het is zo dat ik toch behoorlijk ontgoocheld was over mijn ontslag bij de Goalgetters. Na hetgeen ik voor de club gedaan had, hoopte ik op meer respect. Maar goed, als coach weet je dat dit finaal je lot is. Mijn honger was na dat avontuur in Sint-Laureins niet gestild.”

Golflengte

Toch duurde het nog even voor De Zutter opnieuw aan de slag kon. Bij SK Bellem krijgt hij die kans. “Ursel polste me vorig jaar en ik was ook lang in de race om T1 te worden bij VK Adegem. Even was ik ook in beeld als mogelijke T2 bij Merelbeke. In Bellem zat ik met Christophe van Pottelsberghe en Rudy Lievens direct op dezelfde golflengte. Luc Van Hee wordt mijn assistent en John Delcroix is de trainer van de doelmannen.”