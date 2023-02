Michiel De Zutter (Eendracht Aalter): “Ook tegen de leider zijn we niet kansloos”

voetbal derde nationale AStraf van Eendracht Aalter. Na een 6 op 45 in de heenronde stond het met één been in eerste provinciale. Vier wedstrijden en vier overwinningen later ziet de wereld er heel anders uit. Eén overwinning behaalde de ploeg onder leiding van Geert Verheye, drie onder de hoede van kersvers coach Michiel De Zutter. In de aanloop naar het duel tegen leider Voorde-Appelterre vroegen we hem of hij zelf geloofde in zo’n scenario.

“Ik maakte eerder de fout om bij tweedeprovincialer Bellem in een verhaal te stappen waarbij ik weinig zicht had op de kwaliteit van de spelersgroep. Die fout wilde ik niet maken in Aalter, maar de wedstrijd tegen Tempo Overijse overtuigde me om hier aan boord te komen. En natuurlijk heb ik het mij nog niet beklaagd. Een wonderdokter ben ik niet, maar ik heb wel een aantal handvaten aangereikt. Een vijftal principes in balbezit, evenveel in balverlies. Voetbal hoeft niet ingewikkeld te zijn. De groep pikte het snel op en als je dan ook nog resultaten haalt dan is het makkelijker om te spreken van een klik. Maar die is er wel, want ook op moment dat het water tot aan de lippen stond, bleef deze groep geloven in een remontada en het is ook van mijn kant leuk om samen te werken met een groep met een positieve ingesteldheid.”

Barrageplaats

Voorlopig staat Aalter nog op de barrageplaats. Die wil het ook liever aan een andere club laten en zelf de schaapjes op het droge krijgen. De Zutter gelooft dat het kan. “We pakten de voorbije weken twaalf of twaalf en kregen veel lof van de tegenstanders. Met dat laatste koop je niks. Het geeft ons wel het gevoel dat we de remontada verder kunnen zetten. We wonnen telkens tegen ploegen die voor ons staan. Logisch als je laatste staat. Intussen staan er drie ploegen achter ons en die moeten we ook nog bekampten. Het programma biedt dus ook wel mogelijkheden. Wat niet wil zeggen dat een wedstrijd tegen een ploeg onderin per definitie makkelijker is.”

Voorde-Appelterre

Met een duel tegen leider Voorde-Appelterre wordt het niet zo vanzelfsprekend om de reeks verder te zetten. Toch ziet De Zutter mogelijkheden. “Ik zag wat wedstrijdbeelden van hen en het is wel een tegenstander die kiest voor verzorgd voetbal en dat speelt wel in onze kaart. Lars Vivey is er door een skireis niet bij, maar voor het overige is iedereen fit. We hebben het voordeel dat we een nederlaag tegen zo’n ploeg niet hoeven te dramatiseren. Toch vrees ik dat we misschien nog zes of zelfs zeven keer moeten winnen om de barrageplaats te ontlopen.”

Volgend seizoen

Afwachten of Aalter volgend seizoen in derde nationale of in eerste provinciale speelt. De Zutter kijkt al uit naar volgend seizoen. “Natuurlijk zie ik jongens als Jelte De Conink en Sam Janssens niet zo graag hun tenten elders opslaan. Maar op offensief vlak komt er nog versterking. En ik ben blij dat we er met Gianni De Smedt een extra optie hebben als centrale verdediger, want daar hebben we geen overschot aan.”

Lees ook: meer voetbal in derde nationale A