Michiel De Zutter (Eendracht Aalter) na 2-2-gelijkspel tegen Eppegem: “We moeten toegeven dat het de voorbije weken wat stroever draait”

Eendracht Aalter bleef tegen rode lantaarn Eppegem op een 2-2-gelijkspel steken. Jo De Cock leek in de slotminuut Aalter aan een moeizame 2-1-zege te helpen, maar in de toegevoegde tijd sloeg ook Eppegem nog eens toe en dat zorgde voor verslagenheid in het kamp van Aalter. Ook coach Michiel De Zutter gaf toe dat hij een slapeloze nacht tegemoet ging.

“Met een gelijkspel tegen de rode lantaarn kan ik natuurlijk niet leven. Conclusie is toch dat het voor de tweede week op rij wat stroever draait. Bij Elene-Grotenberge geven we in de slotfase met tien tegen elf nog een 0-1-voorsprong uit handen en trekken we met een 3-1-verlies huiswaarts. Nu krijg je Eppegem niet op de knieën en op het ogenblik dat je denkt dat je dat wel goed, geef je het weg.”

Stroever

Tegen Eppegem kreeg coach Michiel De Zutter niet het allerbeste Aalter te zien. Onverdiend noemde hij het gelijkspel van de rode lantaarn niet. “Al in de eerste helft voelde ik dat het opnieuw stroever liep dan in de periode dat we zo vlot de punten pakten. Via Mathias Vercauteren klommen we wel op voorsprong, maar nadien was Eppegem de gevaarlijkste ploeg. Doelman Benny Rogiest bluste na dat doelpunt wel enkele brandjes, maar bij de gelijkmaker was zijn verdediging toch niet bij de les. Drie keer mogen ze Benny onder vuur nemen. Na de rust was het niet zo dat wij Eppegem in verlegenheid brachten. Zij trapten op de paal, een bal van Lars Vivey ging op de lat. In de slotfase dropte ik Jo De Cock dan in de ploeg. Zo’n beetje als stormram. Hij benutte zijn invalbeurt door een voorzet in doel te rammen. Dan lijk je op weg naar de winst. Gevleid, denk je dan. Maar getreuzel zorgt er dan voor dat Eppegem nog een vrije trap mag nemen en daaruit ook nog scoort.”

Oorzaken

De Zutter probeerde te achterhalen waarom het wat stroever loopt en zag verschillende factoren een rol spelen. “Qua gedrevenheid en intensiteit op training mocht ik de voorbije weken niet mopperen. Maar in de wedstrijd vond ik die iets minder terug. De afwezigheid van Emre Dönmez (quadricepsblessure) doet de ploeg natuurlijk ook geen deugd. Ik kreeg de vraag of we de voorbije weken wat krampachtiger speelden door de druk. Maar die druk was een maand geleden nog veel groter. Feit is dat die korte ‘break’ ons geen deugd deed en ook het opdoeken van Anzegem was geen goede zaak voor ons. We hoeven nu niet meteen te panikeren. Uiteindelijk halen we 19 op 24. Maar in het competitieslot zal het ietwat anders moeten. Volgende week trekken we naar Kalken en we gaan er alles aan doen om daar iets te pakken.”

KVE Aalter - Eppegem 2-2

KVE Aalter: Roegiest, Waegebaert, Van De Walle, Van Der Cruyssen, De Coninck, Hoornaert, Smessaert, Verplancke, Van Kerrebroeck, Vercauteren (86’ De Cock), Janssens.

Eppegem: Grimaldi, Van Steenwinkel, Verbesselt (78’ Destinny), Rijmenams, Frick (65’ Ehigiatori), Assalhi, Fontaine (46’ Benhamman), Van Delm, Yangassa Ikapala, Van Remoortel, Al Attabi (57’ Okikatula).

Doelpunten: 27’ Vercauteren (1-0), 35’ Assalhi (1-1), 90’ De Cock (2-1), 90’ Rijmenams (2-2).(DLK)