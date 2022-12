Michiel De Looze en Knokke ontvangen Wezet in laatste wedstrijd van 2022: “Winterstop gebruiken om me extra klaar te stomen”

Na wedstrijden zonder nederlaag tegen Rupel Boom, Hoogstraten, Charleroi B, Francs Borains en Thes Sport liep Knokke het voorbije weekend een blauwtje op tegen Sint-Eloois-Winkel. “We kenden een complete offday”, vertelt Michiel De Looze. “Er valt niets af te dwingen op onze nederlaag. In de eerste helft voetbalde de thuisploeg een heleboel kansen bij elkaar en mochten we van geluk spreken dat ze slechts één keer tot scoren kwamen, nota bene na een verkeerde inspeelpass van ons. Na een driedubbele wissel aan de pauze speelden we iets steviger in de tweede helft, maar Sint-Eloois-Winkel moet je niet leren hoe je een voorsprong moet verdedigen. We kwamen er uiteindelijk veel te weinig aan te pas.”